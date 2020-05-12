Спосіб продовжити молодість: що таке пілінг та його види

Завдяки косметичним процедурам ми можемо зберігати нашу молодість довше: позбуватися акне чи постакне, вирівнювати колір шкіри і не тільки. Однією із таких корисних процедур є пілінг. Його назва походить від англійського слова to peel – знімати шкіру. Загалом це і є основна функція пілінгу. Тільки він не зовсім всю шкіру видаляє, а лише ороговілі частинки.

Лікарка-дерматологиня київської клініки Medlounge – Юлія Байкова написала статтю для WoMo, де розповіла: що таке пілінг, які бувають види пілінгу та про обіцяні результати після процедури.

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Наша шкіра постійно оновлюється. Тому для людини властиво втрачати шкіру.

Протягом життя людина втрачає близько 20 кілограмів своєї шкіри, а саме мертвих лусочок верхнього шару епідермісу,

– пише дерматологиня.

З віком шкіра людини повільніше відновлюється. Через це з’являються маленькі зморшки, які поступово від поверхневих трансформуються у глибокі дермальні заломи: носогубні складки, гусячі лапки, міжбрівні зморшки та зморшки над верхньою губою. Зокрема, коли ми стаємо старшими, розширюються пори, утворюється гіперпігментація, викликана сонцем. Також ви можете страждати на постакне, якщо в молодості лікувалися від вугрової хвороби.

Рішенням вищеописаних проблем є пілінг. Його головне завдання – це допомогти жінці позбутися зморшок без хірургічного втручання. Він живить, зволожує та очищує від мертвих клітин шкіру.



Процедура пілінгу / Фото Pexels

Є різні способи впливу пілінгу на шкіру, тому розрізняють:

механічний – за допомогою натуральних засобів (можна проводити в домашніх умовах)

– за допомогою натуральних засобів (можна проводити в домашніх умовах) хімічний – із використанням кислот (вам роблять опік, який контролюється лікарем, щоб про стимулювати вироблення колагену та еластину)

– із використанням кислот (вам роблять опік, який контролюється лікарем, щоб про стимулювати вироблення колагену та еластину) фізичний – апаратний метод (використовують ультразвук та лазер)

Види пілінгу

Класифікують пілінг за глибиною впливу на шкіру. Тому є три види пілінгу.

Поверхневий: ефективний у боротьбі з віковими змінами шкіри. Він позбавляє від дрібних зморшок, пігментних плям, усуває ороговілий шар шкіри, запобігає вугровим висипанням. Після поверхневого пілінгу шкіра стає пружною та еластичною.

ефективний у боротьбі з віковими змінами шкіри. Він позбавляє від дрібних зморшок, пігментних плям, усуває ороговілий шар шкіри, запобігає вугровим висипанням. Після поверхневого пілінгу шкіра стає пружною та еластичною. Серединний: розгладжує зморшки, зменшує видимість стрій (розтяжок), видаляє рубці. Такі пілінги рекомендують робити в осінньо-зимовий період, коли знижена сонячна активність. Після серединного пілінгу може лущитися шкіра. Її заборонено здирати руками, бо є ймовірність занесення інфекції і провокації посттравматичної гіперпігментації.

розгладжує зморшки, зменшує видимість стрій (розтяжок), видаляє рубці. Такі пілінги рекомендують робити в осінньо-зимовий період, коли знижена сонячна активність. Після серединного пілінгу може лущитися шкіра. Її заборонено здирати руками, бо є ймовірність занесення інфекції і провокації посттравматичної гіперпігментації. Глибокий: найрадикальніший та агресивний метод, він діє на всю товщину епідермісу. Такий вид пілінгу ефективно позбавляє вашу шкіру від пігментних плям, розгладжує глибокі зморшки, активно корегує недоліки та значно омолоджує.



Існують різні види пілінгу / Фото Pexels

Юлія додає, що після кожної процедури пілінгу потрібно дотримуватися рекомендацій свого косметолога.