Беленюк тріумфував на престижних змаганнях

Українські борці-класикиздобули дві медалі на рейтинговому турнірі в Туреччині. Серед переможців і Жан Беленюк.

Про це повідомляє УНН. Чемпіоном престижного турніру в Туреччині став Жан Беленюк (категорія 87 кг). У фінальній сутичці наш земляк змагався з азербайджанцем (Ісламом Аббасовим) і переміг з рахунком 3:1. Читайте також: Беленюк сповістив неприємну звістку щодо участі на Чемпіонаті Європи У ваговій категорії до 67 кг бронзову нагороду здобув Денис Дем’янков, обійшовши представника Азербайджану Каріма Яфарова.