06:15
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
  • субота
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Беленюк тріумфував на престижних змаганнях

55 Читать новость на русском
Жан Беленюк
Жан Беленюк / eurosport.ru

Українські борці-класикиздобули дві медалі на рейтинговому турнірі в Туреччині. Серед переможців і Жан Беленюк.

Про це повідомляє УНН.

Чемпіоном престижного турніру в Туреччині став Жан Беленюк (категорія 87 кг). У фінальній сутичці наш земляк змагався з азербайджанцем (Ісламом Аббасовим) і переміг з рахунком 3:1.

Читайте також: Беленюк сповістив неприємну звістку щодо участі на Чемпіонаті Європи

У ваговій категорії до 67 кг бронзову нагороду здобув Денис Дем’янков, обійшовши представника Азербайджану Каріма Яфарова.

 

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 24 липня: пожежі у Греції, самогубство засновниці Femen, заяви Волкера
24 липня, 22:26 Головні новини 24 липня: пожежі у Греції, самогубство засновниці Femen, заяви Волкера
3050
Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
24 липня, 22:00 Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
Злой Одессит 2096
Мітинг під САП: як Аваков і його "тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
24 липня, 21:00 Мітинг під САП: як Аваков і його "тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
Віталій Шабунін 1238
Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін
24 липня, 20:40 Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін
3368
Чи може Україна "врятувати" Європу, або До якого Заходу ми прийдемо?
24 липня, 20:01 Чи може Україна "врятувати" Європу, або До якого Заходу ми прийдемо?
Борис Немировський 919
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
У Франції заборонили змішані бойові мистецтва
 27 жовтня 2016 , 11:15
Сочі-2014. Біатлон. Українець Дериземля лише 22
 8 лютого 2014 , 19:14
У Києві порізали англійських фанатів. ФОТО
 9 вересня 2013 , 09:38
Українська "молодіжка" розпочинає відбір на чемпіонат Європи
 9 вересня 2013 , 10:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук