Беленюк тріумфував на престижних змаганнях
Українські борці-класикиздобули дві медалі на рейтинговому турнірі в Туреччині. Серед переможців і Жан Беленюк.
Про це повідомляє УНН.
Чемпіоном престижного турніру в Туреччині став Жан Беленюк (категорія 87 кг). У фінальній сутичці наш земляк змагався з азербайджанцем (Ісламом Аббасовим) і переміг з рахунком 3:1.
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У ваговій категорії до 67 кг бронзову нагороду здобув Денис Дем’янков, обійшовши представника Азербайджану Каріма Яфарова.
Джерело: 24 Канал
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