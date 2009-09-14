Бельгія: Футбол

Є привід для радощів у донецького "Шахтаря".

Не вражає гра "Брюге" на старті нового сезону у футбольному чемпіонаті Бельгії. За 6 турів майбутній суперник "гірників" у Лізі Європи втратив вже 7 очок. Без трьох пунктів залишилось "Брюге" і за підсумками домашнього матчу проти "Генка".Гості опинились попереду вже на 20 хвилині - навіс Огуньїмі непоганим ударом зльоту замкнув Баффел. "Брюге" практично одразу ж отримало шанс аби відігратись, але дива реакції продемонстрував Верхульст. Щоправда голкіпер вже був безсилим наприкінці тайму, коли пробив Перісіч. Страж воріт Генка знову привернув до себе увагу на 79-й. Коли таким от борцівським прийомом зупинив Сонка. Щоправда цей епізод залишився поза увагою рефері. 1-1.