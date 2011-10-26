Бенксі подарував лондонським "окупантам" гігантську "Монополію"
Британський художник Бенксі підтримав учасників акції "Окупуй Уолл-стріт" в Лондоні, подарувавши їм свою нову скульптуру.
Як повідомляє сайт Demotix.com, скульптура для активістів являє собою величезне поле для гри в "Монополію", в центрі якого розташовується фігура збанкрутілого капіталіста: чоловік у смокінгу простягає циліндр для пожертвувань.
Бенксі — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті і політичного активіста, чия особа досі не встановлена.
Навколо його біографії та справжнього імені точиться багато суперечок. Згідно найпоширенішим версіями його справжнє ім'я Роберт або Робін Бенкс.
Джерело: 24 Канал
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