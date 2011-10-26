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      Бенксі подарував лондонським "окупантам" гігантську "Монополію"

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      "Монополія" від Бенксі для активістів
      "Монополія" від Бенксі для активістів

      Британський художник Бенксі підтримав учасників акції "Окупуй Уолл-стріт" в Лондоні, подарувавши їм свою нову скульптуру.

      Як повідомляє сайт Demotix.com, скульптура для активістів являє собою величезне поле для гри в "Монополію", в центрі якого розташовується фігура збанкрутілого капіталіста: чоловік у смокінгу простягає циліндр для пожертвувань.

      Бенксі — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті і політичного активіста, чия особа досі не встановлена.

      Навколо його біографії та справжнього імені точиться багато суперечок. Згідно найпоширенішим версіями його справжнє ім'я Роберт або Робін Бенкс.

      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 26 жовтня 2011
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