Бенксі подарував лондонським "окупантам" гігантську "Монополію"

Британський художник Бенксі підтримав учасників акції "Окупуй Уолл-стріт" в Лондоні, подарувавши їм свою нову скульптуру.

Як повідомляє сайт Demotix.com, скульптура для активістів являє собою величезне поле для гри в "Монополію", в центрі якого розташовується фігура збанкрутілого капіталіста: чоловік у смокінгу простягає циліндр для пожертвувань.

Бенксі — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті і політичного активіста, чия особа досі не встановлена.

Навколо його біографії та справжнього імені точиться багато суперечок. Згідно найпоширенішим версіями його справжнє ім'я Роберт або Робін Бенкс.