"Беркут" досі мріє помститись українцям за Майдан

"Беркут" досі існує в Україні. Це ті, хто калічив людей на Майдані у 2014 році. Хто брав участь у розстрілах Небесної сотні. Вони не втекли до Росії, а з посвідченнями, зі зброєю готові йти у напад.

Ці люди досі кричать "Слава Беркуту", просто роблять це там, де ви не чуєте. Вони досі мріють про те, аби помститися нам ще за Майдан.

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Чимало б з вас і далі цього не знали, але один з них проговорився – "Лягай, бандеро!". П'ять років він чекав цієї солодкої миті. П'ять років йому казали: "Давай, потерпи ми все повернемо!". П'ять років він знав, що система й досі за нього. Вона прикрилася нашим прапором, але насправді не визнає Майдан і всі його цінності.

Що відомо про побиття активіста поліцейським?9 лютого у Києві біля Подільського райвідділу поліції виникли сутички між активістами, що вимагають справедливого розслідування справи щодо вбивства Катерини Гандзюк, та правоохоронцями. Протестувальники прийшли під райвідділ, аби заступитися за своїх побратимів, яких затримали раніше, а потім все ж відпустили. Окрім того, вони вимагали повернути активістам їхні особисті речі, ставши стіною перед входом. Через це поліція застосувала силу та навіть почала бити тих, хто лежав на землі. Під час сутички один із правоохоронців викрикнув: "Лягай, Бандеро!"

В той момент, коли цьому спецпризначенцю нарешті дали такий очікуванний, такий солоденький дозвіл бити активістів, він вирішив, що нарешті сталося свято на його вулиці. Якби не цей крикун, чимало людей і далі б думали, що реформи у поліції тривають. Він п'ять років знав, що все це обман, а багато хто вірує, що поліція реформується.

Дивіться відео, як поліція била активістів під райвідділом у Києві:

Арсен Аваков хитріший за Олександра Захарченка. А нам, включно з іноземними партнерами, дуже хочеться вірити в хороше. Зберігаючи "Беркут", який в обмін на право нас бити, береже його право красти, Аваков спочатку прикрився добровольчими батальйонами. Потім – новою патрульною поліцією.

Тепер добровольців масово переслідують. Їх у тюрмах набагато більше, ніж зрадників України. А чимало чесних хлопців і дівчат як прийшли до патрульної поліції, так і пішли. А в кого їм вчитися? У сумнозвісного Голубана? Який воював проти наших на Донбасі на боці Росії, а тепер працює у навчальному центрі МВС?

Справжній стан справ у поліції показує вигук – "Лягай, бандеро"! Що робити? Як народний депутат я запропонував звільнити Авакова ще у травні 2015 року. А мені казали, що я займаюсь політичними іграми і неконструктивний.

Потім всі ці "беркутівці" стріляли над головами, коли ми заблокували торгівлю з окупованими територіями. І з радістю на нас під парламентом, на Грушевського, де ми вимагали закон про Антикорупційний суд. Тоді вони теж потопталися по бандерівському прапору. Але більшість українців тоді промовчали.

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Нині вигук "Лягай, бандеро" – це урок. Урок усім нам. Система не змінилася. Це як ракова пухлина: ви не можете її вмовляти, її треба вирізати якомога раніше. Не можна побудувати нову поліцію з перевертнями на чолі.