У Монако несподівано помітили "бетмобіль", який з'являється в культовому фільмі про супергероя Бетмена. Ця новина змусить посміхатися кожного фаната фільмів про супергероїв, але одночасно змусить плакати навіть найчерствішого "євробляхера" – навіть бетмен обрав українську реєстрацію.

Суперкар Бетмена має реєстрацію в Київській області, повідомляє ТопЖыр. Можна припустити, що справжній Бетмен живе десь у Бучі.

Цікаво Брутальний сніданок: блогер приготував яєчню на двигуні 717-сильного Dodge Challenger – відео

Українську реєстрацію дуже легко пояснити, адже з 1 січня 2020 року в Україні діють штрафи за нерозмитнені автівки, а "бетмобіль" у Монако приїхав саме з України, де проходив реставрацію в одному з СТО.

З фільмів про Бетмена нам відомо, що під маскою ховається Брюс Вейн. Він доволі багатий, а отже може собі дозволити розмитнювати автомобілі навіть в Україні.

Не виключено, що саме на таких споживачів розраховував український уряд, коли визначав вартість розмитнення автомобілів. Імовірно, надалі слід очікувати розмитнення в Україні трансформерів, DeLorean Марті МакФлая з "Назад у майбутнє" ну і, звісно ж, Ford Anglia, який допоміг Гаррі Поттеру потрапити в Хогвартс для другого року навчання.



"Бетмобіль" на українських номерах / Фото ТопЖыр

Історія "бетмобіля"

Як не дивно, цей автомобіль є справжнім "бетмобілем". Видання стверджує, що це один з трьох "бетмобілів", побудованих для фільму про Бетмена 1989 року. Їх створили на базі Chevrolet Caprice.

Спершу він певний час перебував у Литві. Згодом на початку 2020 року його для ремонту привезли в Україну. Далі його планували перевезти ще в першій половині року, але через пандемію коронавірусу в Україні авто залишилося дещо довше. У Монако живе власник "бетмобіля".



Справжній "бетмобіль" у Монако / Фото ТопЖыр