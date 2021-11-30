Це дозволить знизити викиди CO2 на 60%. Про це заявив еколог, професор КНУ імені Шевченка – В'ячеслав Потапенко. "Головна проблема переходу на електродугові печі в Україні – дефіцит металобрухту. Євросоюз для реалізації програми Green Deal вже почав обмежувати експорт металобрухту, багато країн по всьому світу зробили це раніше. Це дає повне право Україні також, якщо не зовсім заборонити вивезення брухту, то максимально його обмежити митами. Якщо металобрухт будуть вивозити фактично безконтрольно, як зараз, наша країна ніколи не зможе перейти на екологічно прийнятну технологію виробництва сталі. Без обмеження вивезення металобрухту Україна ніколи не виконає екологічні норми", – зазначив еколог.

Потапенко також підкреслив зниження навантаження на природні ресурси, яке дає перехід на електродугові печі. "Одна тонна переробленого металобрухту економить близько 1,5 тонни залізної руди і більше 700 кілограм вугілля. При цьому і мартенівська, і доменна печі генерують великі обсяги парникових газів – 2 500 і 2 000 кілограм СО2 на 1 тонну сталі відповідно", – повідомив експерт.

Зараз в Україні 95% сталі виробляється за мартенівською та киснево-конверторною технологіями, а на електродугові печі припадає менше 5%.