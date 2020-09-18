У свіжому випуску "Є питання" за 18 вересня – цього тижня українці побачили стільки усього вперше – перше звинувачення у корупції народному депутату від "Слуги народу", вперше європейці погрожують забрати у нас безвіз, вперше наші урядовці заявили, що домовлятися росіяни не хочуть.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:

Тиждень відкриттів у Верхоній Раді розпочався з підозр у корупції нардепа президентської фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.

Союз олігархів і їх маріонеток в парламенті з усіх сил намагаються знищити антикорупційну інфраструктуру. Так, Конституційний суд визнав неконституційним деякі положення в законі про НАБУ.

Інший наступ на антикорупціонерів – це створення ручної конкурсної комісії для обрання керівництва Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Українська сторона у перемовинах про закінчення війни на Донбасі нарешті визнала – Росія не хоче домовлятись. Задля цього навіть хворого міністра реінтеграції окупованих територій Олексія Рєзнікова доставили на годину уряду в парламент.

Дивіться повний випуск "Є питання" за 18 вересня 2020: