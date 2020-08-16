З 17 серпня починають діяти нові правила в'їзду до Греції. До цього часу потрапити на грецьку територію з Албанії хочуть тисячі осіб, у пунктах пропуску – кілометрові черги.

Греція увела 7-денну ізоляцію

З 17 серпня усім, хто прибуде на територію Греції, доведеться проходити 7-денну ізоляцію. Про це інформує "Балканський оглядач" у фейсбуці.

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Також ПЛР-тест на коронавірус має бути негативним.

Наразі з Албанії до Греції можуть потрапити не так багато людей – це громадяни з посвідкою на проживання та кілька інших категорій осіб.

На допомогу людям вирушили медики та поліція

Контрольно-пропускні пункти на кордоні працюють лише з 6:00 до 22:00. Громадян, що в’їжджають з Албанії, при наявності симптомів, на місці тестують. Саме через це рух на КПВВ загальмувався.

Так у районі Гірокастра – 20-кілометрова черга. У сотнях машин – тисячі людей, які перебувають без їжі та води. На допомогу вирушили медики, поліцейські та військові Албанії.



До Греції прямують тисячі людей / Фото "Балканський оглядач"



Черги розтягнулись на десятки кілометрів / Фото "Балканський оглядач"



Люди – без води та їжі / Фото "Балканський оглядач"

Яка ситуація з коронавірусом у Греції та Албанії