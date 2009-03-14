Без допомоги

Citigroup більше не потрібна допомога від держави.

З такою заявою в інтерв’ю агентству Reuters виступив голова ради директорів другого за обсягом активів американського банку Річард Парсонс. Він додав, що Citigroup наразі залишається однією з найбільших за капіталізацією фінустанов світу і має всі шанси утримати свою незалежність. З осені минулого року банк вже тричі отримував державні позики. Нагадаємо, ще донедавна в американській пресі поширювалась інформація про розробку екстреного плану порятунку Сіті урядом США. Не виключалась навіть націоналізація банку. Однак, після заяви виконавчого директора Citigroup Вікрума Пандіта про очікування прибутку в поточному кварталі після більш ніж року збиткової діяльності, чутки щодо серйозних проблем в банку вщухли. А котирування акцій компанії почали зростати.