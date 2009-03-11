Водії схвалюють збільшення ліміту швидкості на дорогах.

Постанова Кабміну про збільшення граничної швидкості на дорогах ще не набула чинності, а аматори їзди з вітерцем уже потирають руки - адже гранична швидкість у населених пунктах зросте з 60 до 70 кілометрів на годину, на магістралях із шістьма смугами - до 80 км/год, а якщо ще й відбійник є - лети собі на 90 кілометрах. Знаки обмеження швидкості встановлюватимуть лише на ділянках, де проводяться ремонтні роботи. Роман (водій авто): "Я цілком згідний з цим тому, що кожне авто практично, якщо не враховувати центру, вона пересувається зі швидкістю не 60 км на годину, тобто це зрозуміло усім і штрафують буквально на голому місці, а заробітки неспівмірні." Леонід (власник авто): "Я думаю, що це і добре, і погано. В перше чергу, добре тому, що можна буде скоріше їхати. А з другої сторони - нам дозволь трішки і ми будемо їздити набагато скоріше."На відміну від водіїв, правоохоронці проти нововведень, кажуть - українцям тільки дай волю, адже і до збільшення допустимої швидкості на дорозі, в аварії потрапляли головно відчайдухи за кермом. На думку головного мвсника - збільшувати ліміт швидкості варто лише поза населеними пунктами.Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ): "Минулого року на території України 15 тисяч людей потрапили в лікарню пораненими в результаті наїзду з перевищенням швидкості. Якщо ми зараз більшими на 20-30 кілометрів дозволену швидкість, 15 тисяч поїде туди в гробах. Я не автомобіліст, але прекрасно розумію, що в Києві дозволити їздити 90 плюс, законом дозволяється перевищити на 20 від цієї цифри - 110 є катастрофою в багатьох випадках."Підтримують міністра і пішоходи - більшість опитаних бачать у таких новаціях потенційну загрозу для себе. Тетяна Миколаївна (пішохід): "Я думаю, що цього не варто робити. Чим менше їздять, ну швидкість менша, тим вірогідність того, що не буде пішохід під колесами менша."Василь (пішохід): "Це ще зарано, мабуть, тому що спочатку треба навести лад з нашими дорогами, з культурою тих, хто сьогодні за кермом знаходиться, а потім приймати такі законопроекти."Зміни правил дорожнього руху набудуть чинності тільки після оприлюднення у газеті "Урядовий кур’єр".