Дизайнерка Світлана Калініченко представила арт-фешн колекцію.

Мистецька мода. Дизайнерка Світлана Калініченко, яка працює в жанрі арт-фешн, влаштувала закритий показ своєї колекції “Без назви”. Арт-фешн - напрям ще не надто популярний в Україні, однак глядачі по-достоїнству оцінили експерименти дизайнерки-мисткині.Наталка Карпа (співачка): “Я взагалі вважаю, що арт-культура, арт-покази, вони надзвичайно цікаві, вони дуже перспективні, і за ними майбутнє. Якісь певні елементи, можна однозначно використовувати в своєму гардеробі щодня, це буде цікаво”.Кожна модель представляла окремий образ. За словами дизайнерки, колекція творилась на одному диханні. Використовувались лише натуральні тканини - вовна, гіпюр, шифон, шовк тощо.Світлана Калініченко (дизайнера): “Хотілося показати в першу чергу, що мода буває не тільки одноманітною, з моделями, але вона буває різноколірною, різноплановою, з різними людьми. Тому що у мене в показі не бере участь не одній професійній моделі, це все мої друзі, ці люди знайомі, просто красиві дівчата, які так само можуть чудово виходити і показувати одяг”.Світлана має безліч нагород українських та міжнародних модних конкурсів. Свого часу вона працювала провідним дизайнером будинку моди Віктора Григорьєва. Не зупиняючись на цих досягненнях, Світала Калініченко зараз продовжує активний пошук власного почерку у сфері арт-дизайну.