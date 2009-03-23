Без підписки

Екс-суддю Ігора Зварича не випустять під підписку про невиїзд.

Таке рішення сьогодні ухвалив Апеляційний суд у Києві. Клопотання подав адвоката екс-судді , який пояснив - у Зварича в умовах СІЗО погіршилось здоров’я. Суд клопотання відхилив, екс-суддя залишиться під вартою, а слідство у справі про хабарництво у особливо великих розмірах триває - повідомив слідчий Генеральної прокуратури Володимир Жербицький. Більше нічого про хід слідства у Генпрокуратурі не говорять - таємниця. Тим часом адвокат екс-судді Ігор Савка припустив, що швидше за все його підзахисного перевезуть з Лук’янівського СІЗО Києва в ізолятор у Львові.