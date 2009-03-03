Без подання не звільнити

Без рішення Президента звільнити голову Нацбанку неможливо.

Конституційний суд виніс рішення, за яким Верховна Рада може звільняти голову Національного банку лише, якщо Президент вніс подання. Відповідне рішення судді ухвалили ще 26 лютого, однак лише сьогодні його оприлюднили. Відтак, за словами голови Конституційного суду, скасування парламентської постанови про призначення голови НБУ не є законною підставою для його звільнення.Андрій Стрижак (голова Конституційного суду України): "Постанова не була предметом нашого розгляду. У нас було предметом звернення Президента до Конституційного суду. Тому що з’явилася практична необхідність тлумачити конституційні норми. А що тлумачити? Якщо Конституція сказала так, то як можна її обійти? Це істина наша українське - не можна порушити й не можна обійти. Ось таким чином находяться любителі обходити Конституцію."Водночас у суді додають - звільнення, зокрема, прем’єр-міністра, міністрів закордонних справ та оборони не потребують узгодження з Президентом. Тобто для того, щоб парламент зміг ухвалити відповідні рішення, подання глави держави не потрібне.Нагадаємо, Президент попросив Конституційний суд розтлумачити повноваження Верховної Ради після того, як парламентарі 26 січня скасували свою ж постанову чотирирічної давнини про призначення Володимира Стельмаха головою Нацбанку. Нардепи неодноразово висловлювали Стельмаху недовіру, та попри це Президент досі не вніс подання на звільнення голови НБУ.