В Україні запустили нову інтелектуальну платформу безпеки громадян і гостей нашої країни "Safor Ukraine".

Так, сьогодні, 23 вересня в УНІАН відбулася пресконференція "Будь в безпеці 24/7 і контролюй безпеку твоїх рідних разом з новим проєктом Поліції Охорони та Safor Ukraine".

Мобільний додаток, "Safor Ukraine" допоможе убезпечити вас і ваших близьких, а також швидко викликати поліцію охорони або сповістити ваших близьких про небезпеку. Також додаток має багато інших можливостей, наприклад: геолокація близької людини і навіть рівень заряду його батареї.

Як зазначив Дмитро Діменко, заступник Генерального директора Safor Ukraine, унікальність цього продукту в надійності інформації та миттєвій реакції на тривожний виклик: "сигнал зі смартфона негайно надходить на пульт поліції охорони, що дозволяє мінімізувати час реагування патруля і в найкоротші терміни знайти користувача, завдяки його геолокації та інформації з фото".

Під час пресконференції Сергій Парфенюк, начальник Департаменту поліції охорони сказав: "Перш за все ми турбуємось про безпеку наших громадян і гостей нашої країни. Ми серйозно підійшли до співпраці з компанією "Safor". Протягом двох років цей додаток розроблявся, пройшов перевірку багато разів і лише після цього ми почали вже активно співпрацювати. Впровадження нових технологій допоможе вийти на новий, кращий рівень нашої роботи. Ми зможемо бути ще доступнішими для наших клієнтів. Адже час не стоїть на місці, і все наше життя переноситися в смартфони, за допомогою яких ми вирішуємо більшу частину життєвих питань".

Керівний партнер SAFOR APP LTD Agathangelos Vouniotis зазначив: "Ми раді, що запускаємо проєкт в Україні і впевнені, наш додаток дозволить українцям відчувати себе у безпеці".

Як показали останні соціологічні дослідження, Україна посідає перше місце серед європейських країн за рівнем злочинності. Цей мобільний додаток SAFOR створювали з думкою про туристів, молодь, дітей і батьків, старшого покоління, підприємців і публічних особистостей.

Окремою темою для дискусії також стала співпраця з поліцією охорони, адже це структурний підрозділ Національної поліції України. У цьому ще одна особливість мобільного додатку, який раніше не мав аналогів. Адже поліція охорони реагуватиме на екстрені виклики користувачів мобільного додатку. Інтелектуальна платформа доступна кожному українцю, має широку карту покриття та працює по всій країні.

Відчути себе у безпеці українці можуть вже зараз. Мобільний додаток доступний в Play Маркет і App Store.