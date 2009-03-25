Безпека на кордоні

США занепокоєні безпекою своїх кордонів.

Сполучені Штати вживуть додаткових заходів для охорони свого кордону із Мексикою. Про це повідомила міністр внутрішньої безпеки країни. Зокрема, Вашингтон планує збільшити на прилеглих до кордону територіях кількість співробітників імміграційних та митних служб, а також агентства боротьби із наркотиками.Головне завдання нових заходів - зупинити збільшення контрабанди до США наркотиків та зброї, а також знизити рівень злочинності у прикордонних зонах. Заходи безпеки, до слова, посилять одночасно з обох боків кордону. США також нададуть Мексиці фінансову допомогу для боротьби із наркоторговцями.