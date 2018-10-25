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      Безпековий форум-2018 відкрився у Львові: якими були перші заяви

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      У Львові відкрився Безпековий форум-2018: його головна тема – "Економіка війни чи війна економік"
      У Львові відкрився Безпековий форум-2018: його головна тема – "Економіка війни чи війна економік" / Facebook-сторінка Львівського безпекового форуму

      24 жовтня у Львові стартував Безпековий форум-2018. Головна тема цьогорічного заходу – "Економіка війни чи війна економік".

      Під час відкриття заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд, зокрема, зазначила, що цей форум задумувався як дискусійний майданчик для пошуку відповідей, якою має бути армія та національна безпека, щоб відповідати на виклики нинішнього часу.

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      Генерал-лейтенант американської армії у відставці, екс-командувач Сухопутних військ НАТО в Європі (2012-2014 роки) Бен Ходжес, зі свого боку, зауважив, що цьогорічний захід зібрав значно більше експертне середовище, ніж минулого року, тому він очікує на високий фаховий рівень обговорення.

      Також у відкритті форуму взяли участь мер Львова Андрій Садовий і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

      Як наголосив останній, наступні 5-7 років стануть вирішальними для світу, бо визначатимуть, за якими правилами ми житимемо у майбутньому, якими будуть загальні орієнтири.

      "Україна в цих процесах виконує важливу роль. Зараз багато в чому саме завдяки нашій країні тримається сенс солідарності трансатлантичного світу. І саме від того, що відбудеться в Україні, як ми боротимемося, багато в чому залежить, як світ житиме далі. І цей форум має допомогти нам знайти нові відповіді: що робити далі?" – зауважив дипломат.

      За його словами, зараз багато в чому завдяки Україні "тримається сенс солідарності євроатлантичного світу".

      Водночас Андрій Садовий наголосив, що безпека – сьогодні найважливіше для України, оскільки вона веде війну за свою незалежність.

      Щоб виграти війну – нам треба вигравати битва. Перша з них – політична. Ворог все робитиме, аби втрутитися в наше життя та впливати на нашу політику. Друга битва – економічна, бо нас хочуть зробити залежними. Третя, звісно, – міліарна. І четверта – зовнішньополітична. Щоб її виграти треба мати порядок в країні, тоді ми нарівні говоритимемо з парнерами та налагодимо двосторонні стосунки. І от, коли ми виграємо всі ці битви, то ми виграємо війну,
      – констатував міський голова Львова.

      Нагадаємо, у середині вересня у Києві відбувся форум "Ялтинська європейська стратегія".

      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Безпековий форум у Львові Павло Клімкін Європа війна Андрій Садовий Оксана Сироїд
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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