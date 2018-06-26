Безрамковий смартфон Vivo NEX надійшов у продаж: хороша ціна підтвердилась

Новий смартфон Vivo NEX з великим дисплеєм, надійшов у продаж. Щоправда наразі новинка доступна лише на китайському ринку. Варто зауважити, що чутки про хороше співвідношення ціна–якість пристрою підтвердились.

Про це інформує видання Prostotech.com.

Смартфон Vivo NEX доступний у трьох варіантах: NEX A та дві конфігурації NEX S. Так, модель Vivo NEX S оснащена процесором Snapdragon 845 з графічним процесором Adreno 630. Смартфон має 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. За цю модель треба заплатити 5998 юанів (це близько 769 доларів або 24 500 гривень).

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Молодший варіант специфікації Vivo NEX S має таке ж наповнення, як і у старшої версії, за винятком вбудованої пам’яті – тут передбачено 128 ГБ. Відповідно, коштує модель трохи менше 4498 юанів (приблизно 690 доларів або 18 400 гривень).

Версія Vivo NEX A оснащена чіпсетом Snapdragon 710 від Qualcomm. Смартфон має 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Ця модель є найдешевшою – Ця модель оцінена в 3898 юанів (599 доларів або трохи менше 16 тисяч гривень).

Загалом у сі три моделі Vivo NEX мають особливо великий екран – його співвідношення до корпусу становить 91%. Дисплей Super AMOLED становить 6,59 дюйма та має роздільну здатність Full HD + (2316 x 1080 пікселів).

Основна камера має з два датчики на 12 МП і 5 МП відповідно. Фронтальна камера, яка висувається (адже дисплей займає майже всю передню панель) має роздільну здатність 8 МП. Крім того, Моделі з Snapdragon 845 мають вбудований снесорний сканер відбитків пальців.

Смартфон Vivo NEX: огляд

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