Безробітні банкіри

Після рекордних збитків - на рекордні звільнення.

Швейцарський банк UBS, який ще досі не оговтався від дефолту на іпотечному ринку США, заявив, що до 2010 року має намір звільнити 8,7 тис. своїх працівників. Близько 2,5 тисяч фахівців покинуть домашній офіс банку, решту звільнять в міжнародних відділеннях. В повідомленні UBS йдеться, що до наступного року чисельність працівників компанії знизиться з теперішніх 76 тис. осіб до 67,5. Зазначимо, з початку глобальної фінансової кризи швейцарська фінустанова вже скоротила 11 тис. працівників. В основному це торкнулося банкірів інвестиційного підрозділу. Прискорити процес реструктуризації, а відповідно іти на нові звільнення, швейцарців змушує як тягар минулорічних втрат, так і поточні збитки. В першому кварталі цього року вони вже склали 1,7 млрд. дол. Після "перезавантаження" свого бізнесу, в рамках якого скоротять не лише працівників, але й затрати на маркетинг, рекламу та спонсорство, UBS очікує заощадити 3,5 млрд. дол.