Безробітні чиновники

Лави безробітних латвійців поповнять і держчиновники.

У Латвії розпочалося масове скорочення працівників владного апарату. До кінця літа втратити роботу ризикують 24 тисячі державних службовців. Відповідні рекомендації Ризі дав Міжнародний валютний фонд. Інакше - пригрозили представники світової фінустанови - Латвія не отримає чергового, такого необхідного як повітря, траншу кредиту. Повідомляє Радіо "Свобода". МВФ радить латвійському керівництву скоротити бюрократичний апарат із нинішніх 14 % до 8 % від загальної кількості працевлаштованих громадян.Латвія, яку чи не найбільше серед країн ЄС уразила економічна недуга, зазначимо, займає друге місце в об'єднаній Європі за витратами на утримання держапарату та третє - за кількість чиновників на душу населення. Відтак, Ризі доведеться ліквідувати близько 200 держагентств. А тим, кому пощастить зберегти робочі місця, на 20 відсотків уріжуть заробітну плату. Оклад держчиновників у Латвії, до слова, становить в середньому 4 тисячі доларів США.