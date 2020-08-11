Статус безробітного в Україні мають 502 000 осіб.

За період дії карантину (з 12 березня по 4 серпня) статус безробітного в Україні отримали 406 000 осіб. Про це повідомила Державна служба зайнятості.

Всього статус безробітного станом на 6 серпня мають 502 000 осіб.

При цьому щомісячно кількість громадян, які отримали статус безробітного, зменшується.

У квітні такий статус безробітного отримали 149 000 осіб, у травні – 97 000 осіб, в червні – 75 000, в липні – 68 000.

Більшість безробітних в Україні (58%) – це жінки, а 42% – чоловіки.

За віковими групами: 31% безробітних – це громадяни до 35 років; 29% – від 35 до 45 років; 26% – від 45 до 55 років, 14% – у віці понад 55 років.

За освітою: 51% безробітних мають вищу освіту, 32% – професійно-технічну освіту, 17% – загальну середню освіту.

Допомогу по безробіттю отримують 426 000 осіб.

За січень-липень послугами Держслужби зайнятості скористалися понад 1,7 млн українців, які шукають роботу. За сприяння центрів зайнятості було працевлаштовано 370 000 громадян (з них 220 000 мали статус безробітних).

Загальна кількість вакансій в базі даних служби зайнятості в січні-липні склала понад 476 000.

Найбільшим попитом на ринку праці користувалися кваліфіковані робітники, робітники з обслуговування та експлуатації обладнання, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники. Відчутно менше був попит на професіоналів – інспекторів, провізорів, економістів, інженерів і лікарів.