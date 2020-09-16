Ситуація з безробіттям може повернутися до весняних показників у разі другої хвилі коронавірусу і повернення держави до жорсткого карантину. Експерт зазначила, що ситуація із середньою зарплатою навряд чи буде незабаром істотно поліпшуватися, особливо у сфері послуг.

Про це в коментарі УНІАН повідомила експерт з ринку праці Тетяна Пашкіна.

"Ситуація на ринку праці може повернутися до весняних показників у разі другої хвилі коронавірусу. Тому що ми вже не маємо того запасу міцності. І якщо навесні люди могли протриматися, маючи певний фінансовий запас, то зараз люди цього не зможуть. Вони не зуміли сформувати фінансову подушку", – сказала вона.

Пашкіна зазначила, що трудова міграція в інші країни в нинішній ситуації також ускладнена, що загострює проблеми на ринку праці в Україні.

"Ми зараз дуже залежні від того, як буде йти карантин в інших країнах. Ми маємо, наприклад, другу хвилю коронавірусу в Чехії, а це наш партнер з працевлаштування. Ми маємо великі проблеми з Німеччиною щодо вакансій. Тому ті українці, у яких був підробіток в європейських країнах, тепер його не мають", – сказала вона.

Крім того, експерт зазначила, що ситуація із середньою зарплатою навряд чи буде незабаром істотно поліпшуватися, особливо у сфері послуг.

"Ринок взагалі не дозволить платити високу зарплату. Тепер у нас менше імпульсивних покупок. Тому іноді, коли роботодавець хотів би платити більше, не може зробити цього. Ринок надання послуг звузився, тому об'єктивно заробітна плата може теж бути меншою", - сказала Пашкіна.

За словами експерта, відсутність чіткої стратегії держави на ринку праці тільки погіршує ситуацію.

"Бізнес, мені здається, не бачить, що є якась державна програма хоча б на півроку, яка давала б розуміння людям, на що їм розраховувати в разі зміни ситуації (з поширенням коронавірусу)", – сказала вона.

Згідно з даними Держстату, з початку дії карантину (12 березня) станом на 20 серпня статус безробітного отримали 431,8 тисячі українців, що на 67% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Національний банк України прогнозував пік рівня безробіття в країні в другому кварталі – до 11,5%, після чого в другому півріччі цей показник піде на спад й загалом за підсумками року буде вище торішнього, але нижче 10%.

Згідно з оновленим макроекономічним прогнозом уряду на найближчі три роки, рівень безробіття населення у віці від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022-му і 8% у 2023-му.