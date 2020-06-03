Українці втрачають роботу через карантин та кризу. Середня зарплата зменшується, як і кількість вакансій на ринку. Обіцяна програма від уряду про 500 тисяч робочих місць, якою хотіли вирішити проблеми, експерти називають неефективною.

Попри те, що Україна поетапно виходить з карантину та запускає економіку, кількість безробітних зростає. Що відбувається на ринку праці України та Європи та чи вирішать 500 тисяч робочих місць проблему – у матеріалі 24 каналу.

Безробіття в Україні

Станом на 1 червня в Україні офіційно зареєстрували понад 510 тисяч безробітних за даними Держслужби. З початку карантину кількість офіційно безробітних в Україні подвоїлася. Проте це лише ті, хто офіційно став на облік у центрі зайнятості. Фактичний рівень безробіття значно вищий. За підрахунками Торгово-промислової палати, кількість безробітних у травні становила 2,5-2,8 мільйона українців.

Як стати на облік та отримати допомогу по безробіттю онлайн, читайте у нашому матеріалі Допомога по безробіттю 2020: скільки і кому платять.

Прогнози по безробіттю

В Україні прогнозують рівень безробіття – 9,4% за підсумками 2020 року. Натомість МВФ дає ще песимістичніший прогноз – 10%. Ситуація дещо покращиться у 2021: безробіття може впасти до 9,1%.

Безробіття буде тривалим у зв’язку із значним падінням економіки та суттєвими структурними змінами. Мігранти повільно повертатимуться до місць роботи за межами України,

– йдеться у консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку.

Що відбувається на ринку праці

Ринок праці зараз в унікальному становищі. За словами експерта Інституту Growford Олексія Куща, це гібридна криза, адже вона спричинила як кризу попиту, так і кризу пропозиції на ринку праці.

Кілкість вакансій різко скоротилася. 12 березня на сайті Work.ua було опубліковано 54 тисячі вакансій. А вже 26 квітня кількість вакансій скоротилася більше ніж вдвічі – 22, 8 тисяч вакансій.

З 3 квітня кількість активних вакансій почала збільшуватись Зараз на сайті Work.ua майже 32 тисячі активних вакансій.



Ринок праці в Україні / Інфографіка 24 каналу

Ринок праці через рік зможе плавно повернутися до початку 2020 року, зазначає засновник Work.ua Артур Міхно.

Які вакансії є на ринку праці

За даними Державної служби зайнятості, зараз є попит на:

працівників у сферах сільського та лісового господарства;

торгівлі та послуг (продавець продовольчих товарів, касир, кухар, прибиральник, робітник з благоустрою);

у сфері логістики (кур'єр, водій, вантажник, завідувач складу);

в охороні здоров'я та наданні соцдопомоги (медсестра / медбрат, соцпрацівник);

в охоронній сфері (сторож).

Перелічені види зайнятості переважно малооплачувані та не потребують кваліфікації (за винятком охорони здоров'я). Економіст Олексій Кущ зазначає, що в Україні не так проблеми з кількістю роботи, як з її оплатою. Немає гідності роботи. Український уряд неправильно підходить до вирішення проблеми. За словами експерта знайти роботу за 5-6 тисяч гривень можна і зараз і для цього не потрібно створювати нові робочі місця, які пообіцяла влада. Проте знайти роботу з гідною оплатою праці – проблема і 500 тисяч робочих місць цієї проблеми абсолютно не вирішують.

Що відомо про 500 тисяч робочих місць

Прем'єр Шмигаль анонсував програму створення півмільйона робочих місць із зарплатою 6-8 тисяч гривень. Щоправда, обіцяв він це зробити у травні. Наразі це лишається обіцянкою.

У яких сферах створять робочі місця

Шмигаль розповів, що нові місця з'являться передусім в соціальній, комунальній та бюджетній сферах. Крім того, 170 тисяч місць з'являться у сфері будівництва в рамках проєкту "Велике будівництво".

Чому такі низькі зарплати

Під час карантину та кризи, що наростає зарплати в українців зменшилися. Так, у березні середня по Україні зарплата була 11 446, а у квітні опустилася до 10 430 за даними Держстату. Мінімальна зарплата в Україні – 4 723.

Таким чином, запропоновані урядом зарплати 6-8 тисяч – це дещо вище за "мінімалку" та суттєво нижче середньої зарплати. За прогнозами ЮНІСЕФ через пандемію та кризу понад 6 мільйонів українців опиняться за межею бідності. За словами Зеленського це всі, хто отримує менше 250 доларів (менше 6 700 гривень) на місяць. Президент погодився, що це мало, але бідністю не вважає.

Детальніше Для Зеленського не бідність: що можна купити за 250 доларів в Україні

Чи вирішує створення нових місць проблему безробіття

Ініціатива влади про забезпечення українців робочими місцями з невеликими зарплатами – шість тисяч гривень – може сприйматися, як намагання щось зробити. Великого позитиву така ініціатива не додасть. Але не викличе серйозного негативу. Позитивно вплине на тих, у кого немає навіть такої зарплати. Ті, в кого вищі доходи, сприймуть це, як те, що їх не стосується,

– сказав соціолог Михайло Міщенко у коментарі 24 каналу.

Економіст Олексій Кущ переконаний, що ці 500 тисяч робочих місць не вирішать проблеми безробіття. Навпаки, люди не захочуть отримувати такі низькі доходи, живучи від зарплати до зарплати, і оберуть інший шлях: стануть на облік як офіційно безробітні, щоб отримати допомогу від держави, та працюватимуть у тіньовому секторі.

Щоб вирішити проблему з безробіттям та значною кількістю трудових мігрантів, необхідно розвивати підприємтсва та залучати інвестиції.

Як українці реагують на проблеми в економіці

Протести в Україні виникають на основі трьох факторів: корупція, війна на Донбасі – перехід червоних ліній, які стосуються здачі національних інтересів, і соціально-економічний фактор – приміром, різке зростання тарифів, розповів Любомир Мисів, заступник директора групи "Рейтинг".

Сумнівно, що загальне безробіття без інших факторів стане причиною протестів по всій Україні. В Україні всі масові протести, зокрема, майдани, базуються на факторі несправедливості, порушенні прав конкретної групи населення або конкретного громадянина. Умовно, багаті проти бідних,

– розповів соціолог Любомир Мисів.

З цим погоджується і Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова. "Як показує досвід України, масштабні протести під економічними гаслами не відбуваються. Загальнонаціональні акції протесту відбуваються під політичними гаслами. Коли рівень довіри до влади падає. Коли влада явно перешкоджає реалізації суспільних надій", – розповідає соціолог.

Протестувати через безробіття українці будуть лише за умови, що це накладеться з іншими проблемами. Зокрема восени, яка традиційна для українських протесів, погіршиться економічна ситуація, якщо влада не робитиме правильних дій, вважає Любомир Мисів.

Безробіття в Європі

Україна – не єдина держава, що зіткнулася зі зростанням безробіття. Це загальносвітовий тренд. Відчула це і Європа, яка є найбільшим імпортером українських трудових ресурсів. Багатьом європейським компаніям доводиться скорочувати свій штат та звільняти, зокрема, українських працівників. Близько 30% українців у Польщі втратили роботу через пандемію. Про це УНІАН розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Зрозуміло, що Україна не буде виплачувати дотації польським компаніям, щоб ті не звільняли українців, розповідає експерт Олексій Кущ.

В Іспанії, яка стала одним з осередків поширення коронавірусу, рівень безробіття теж стрімко зростає. Кількість фактично безробітних в Іспанії сягнула 3,8 мільйона людей станом на початок травня. З них майже 300 тисяч лише за один місяць втратили роботу. Про це повідомляє Reuters.

У Британії ситуація ще більше критична. За два тижні близько половини мільйона людей звернулися по допомогу по безробіттю. Нагадаємо, що в Україні понад 510 тисяч офіційно безробітних.

Як ситуація в Європі впливає на українських заробітчан

За словами експерта з економіки Олексія Куща у Європі і дальше потребують українців на сезонні роботи, але у багатьох сферах попит зараз знизився, зокрема у будівництві.

Україна – велика експортна держава трудових ресурсів. І на думку Олексія Куща це недобре, адже створює залежність від інших країн. Аргумент, що українські заробітчани надсилають значні кошти в Україні (у 2019 це 12 мільярдів доларів) нівелюється іншим фактом: якби трудові мігранти залишилися в Україні та працювали тут, то акумулювали б 80 мільярдів доларів в економіці України.

Експерт погоджується, що зараз в Україні немає умов для того, щоб близько 5 мільйонів трудових мігрантів залишилися жити та працювати тут. Для цього не потрібні програми із створення малооплачуваних робочих місць. Для цього необхідна розбудова підприємств та залучення інвестицій.

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