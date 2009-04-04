Безробіття зростає

У березні лави безробітних американців поповнили 663 тисячі осіб.

Про це свідчать дані Міністерства праці Сполучених Штатів. Таким чином, рівень безробіття в березні зріс до 8,5%, ще у лютому він становив 8,1%. Ситуація на американському ринку праці є найгіршою з 1983 року. Як повідомляє ВВС, з грудня 2007 року, тобто з часу початку рецесії, загалом роботу втратили 5 млн. 100 тисяч американців. При цьому більш ніж 3 млн. звільнень припали на останні півроку. Якими б поганими не були останні дані, вони співпадають з прогнозами експертів, які вважають, що економіка Сполучених Штатів продовжує шукати дна.