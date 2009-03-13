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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Беззахисне мистецтво

22:47, 13 березня 2009 268

Українське мистецтво і далі без захисту.

Минулого року вітчизняні музеї грабували регулярно - підмінили 24 картини в Уманській картинній галереї, викрали кілька полотен з Ямпільського краєзнавчого музею, з безпритульного Музею історії Києва зникла майже сотня картин та ікон. Влітку - з Одеського Музею західного і східного мистецтва викрали безцінну картину італійського художника Мікеланджело де Караваджо. Остання гучна крадіжка сталася в Закарпатському обласному музеї - там викрали чотири картини класиків закарпатської школи.Причина цих кричущих випадків - не вистачає коштів на охорону музеїв. 2009 рік може стати ще більш урожайним для викрадачів мистецьких цінностей, адже цього року на охорону музеїв держава витратить втричі менше коштів ніж минулого.Василь Вовкун (міністр культури і туризму): "Державним бюджетом України на 2009 рік за програмою музейна справа та виставкова діяльність на охорону музеїв передбачено 2 мільйони 175 тисяч гривень при потребі 13 мільйонів 400 тисяч, є питання".Анатолій Мельник (генеральний директор Національного художнього музею): "А система охорони це весь музей повинен бути забезпечений новими технічними засобами, бо та техніка яку мають злочинці набагато перевищує те що є в музеях".У міністерстві ж бідкаються - гроші на культуру уряд виділяє в залишковому порядку, відтак культурне надбання країни повільно перекочовує до приватних колекцій товстосумів. І ці колекції навряд чи коли буде виставлено для широкого загалу.     
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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