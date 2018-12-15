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      Біатлон: Фуркад у феєричному стилі переміг в гонці переслідування, Підручний – 26-й

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      Результати гонки переслідування на етапі у Хохфільцені
      Результати гонки переслідування на етапі у Хохфільцені

      15 грудня у австрійському Хохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування на 12,5 кілометрів у рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

      Фактично без боротьби після другої стрільби перемогу у гонці переслідування на етапі у Хохфільцені здобув Мартен Фуркад. Француз не припустився жодної хиби на вогневих рубежах і перетнув лінію фінішу першим.

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      Друге місце у запеклому фініші виборов Арнд Пайффер (+13.7). Третім фінішував Ветле Крістіансен (+16.1)

      Серед українців у цій гонці взяли участь Артем Прима та Дмитро Підручний. На жаль, значно покращити свої позиції після спринтерської гонки нашим хлопцям не вдалося: Дмитро – 26-й, а Прима – 46-й.

      Варто зазначити, що іменитий норвежець Йоганнес Бьо, який є одвічним суперником Мартена Фуркада, з шістьма промахами фінішував тільки 9-им.

      1. Мартен Фуркад (0+0+0+0) 32:22.3
      2. Арнд Пайффер (0+0+1+1) +13.7
      3. Ветле Крістіансен (2+0+1+1) +16.1
      ...
      26. Дмитро Підручний (1+0+0+1) +2:07.4
      46. Артем Прима (1+1+0+3) +4:08.8

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Новини біатлону Дмитро Підручний Артем Прима
      Джерело: 24 Канал
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