Біатлон: Фуркад у феєричному стилі переміг в гонці переслідування, Підручний – 26-й

15 грудня у австрійському Хохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування на 12,5 кілометрів у рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

Фактично без боротьби після другої стрільби перемогу у гонці переслідування на етапі у Хохфільцені здобув Мартен Фуркад. Француз не припустився жодної хиби на вогневих рубежах і перетнув лінію фінішу першим.

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Back in the winner's lane -- @martinfkde knocks down all five targets and will be on the way to his second victory of the season. #HOC18



Join us now for the men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/pTXzmPIFEY — IBU World Cup (@IBU_WC) 15 декабря 2018 г.

Друге місце у запеклому фініші виборов Арнд Пайффер (+13.7). Третім фінішував Ветле Крістіансен (+16.1)

Серед українців у цій гонці взяли участь Артем Прима та Дмитро Підручний. На жаль, значно покращити свої позиції після спринтерської гонки нашим хлопцям не вдалося: Дмитро – 26-й, а Прима – 46-й.

Варто зазначити, що іменитий норвежець Йоганнес Бьо, який є одвічним суперником Мартена Фуркада, з шістьма промахами фінішував тільки 9-им.

1. Мартен Фуркад (0+0+0+0) 32:22.3

2. Арнд Пайффер (0+0+1+1) +13.7

3. Ветле Крістіансен (2+0+1+1) +16.1

...

26. Дмитро Підручний (1+0+0+1) +2:07.4

46. Артем Прима (1+1+0+3) +4:08.8

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