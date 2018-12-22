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      Біатлон: Підручний фінішував 6-м у гонці-переслідування, переміг знову Йоганнес Бьо

      67 Читать новость на русском
      Дмитро Підручний
      Дмитро Підручний / Sport.ua

      У суботу, 22 грудня, в чеському місті Нове-Мєсто відбулася чоловіча гонка-переслідування третього етапу Кубка світу з біатлону.

      Перемогу в гонці здобув Йоганнес Тінгнес Бьо. Стартувавши першим, Йоганнес допустив тільки один промах під час двох стрільб лежачи. А ось на першій стрільбі стоячи Йоганнес не закрив аж дві мішені, чим дозволив наблизитися своєму брату – Тар'єй. Під час останньої стрільби брати Бьо допустили по одному промаху і пішли разом на коло штрафу. Однак Йоганнес Бьо та Олександр Логінов показали кращу швидкість, що дозволило їм випередити Тар'єй Бьо. Росіянин фінішував другим, а норвежець Тар'єй – третім.

      Читайте також: Біатлон: Йоганнесу Бьо знову не було рівних у спринті в Нове-Мєсто, Підручний – в топ-20

      Українець Дмитро Підручний на трьох вогневих рубежах відстрілявся на нуль. Під час останньої стрільби Дмитро не зумів скористатися помилками суперників, допустивши один промах. Та це все одно не завадило українцю фінішувати дуже високо – шосте місце. Дмитро взяв участь у квітковій церемонії.

      Сергій Семенов фінішував тільки 34-м. Він допустив шість промахів під час стрільби. 37 місце посів Артем Прима, який також не закрив шість мішеней.

       

      Одним із найкращих у гонці був Мартен Фуркад. Він стартував у четвертому десятку, але чиста стрільба та прекрасна швидкість дозволила йому забігти на п'яте місце.

      Результати гонки:
      1. Йоганнес Тінгнес Бьо (1 +0+2+1) 31: 59,0
      2. Олександр Логінов (1+1+ 1+1) +6,2
      3. Тар'єй Бьо (0+0+0+1) +23,9
      4. Сімон Дестьє (0+0+0+2) +29,2
      5. Мартен Фуркад (0+0+0+0) +57,3
      6. Дмитро Підручний (0+0+0+1) +1: 12,6
      ...
      31. Сергій Семенов (0+2+2+2) +3: 32,4
      34. Артем Прима (1+3+2+0)+3: 42,1

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      Теги: Спорт Новини біатлону Дмитро Підручний Артем Прима Сергій Семенов
      Джерело: 24 Канал
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