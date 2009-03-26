Укравтодор пропонує "відсунути" біл-борди від доріг.

Рекламники кусають лікті - державна служба автомобільних доріг хоче заборонити розміщення зовнішньої реклами на великих автошляхах ближче ніж 11 метрів від проїжджої частини. Керівник Укравтодору Вадим Гуржос впевнений - біл-борди і відволікають увагу водіїв і становлять неабияку загрозу.Вадим Гуржос (голова Державної служби автомобільних доріг України): "Я був сам свідком аварії, коли машина, вилетівши... було пошкодження переднього колеса, машина змінила різко траєкторію руху, вдарилася о старе тросове огородження, перелетіла це тросове огородження і далі вона спокійно могла б утриматись рухатися, але не її шляху стояла конструкція рекламоносіїв, і удар був настільки серйозний, що там були досить тяжкі наслідки".Чим швидкісніша автострада - тим далі від них Укравтодор пропонує прибрати рекламні щити - приміром на шляхах 1 категорії біг-борди пропонують встановлювати не ближче ніж за 150 метрів до перехресть, дорожніх знаків та транспортних розв'язок. Тож рекламникам вочевидь доведеться укрупняти шрифт.