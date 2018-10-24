"Білий Барс" мінімально обіграв "Крижаних Вовків", "Дніпро" вперше в сезоні переміг "Кременчук"

У Києві матчем між "Крижаними Вовками" і "Білим Барсом" стартував дванадцятий тур чемпіонату України з хокею. Згодом У Кременчуці відбувся матч між "Кременчук" та "Дніпром". Команди займали 1 та 2 місця відповідно в турнірній таблиці, а в обох минулих зустрічах переможцями виходили "городяни".

Крижані Вовки – Білий Барс 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Шайби: 0:1 Буняк (Тимченко, Таран), 14:10; 0:2 Лєсников (Буняк), 14:21; 1:2 Фроленко, 47:14; 2:2 Дворник (Мікульчик, Фроленко), 52:20; 2:3 Тимченко (Куцевич, Буняк - більш.), 58:12.

Сходу поєдинку команди показали, що націлені завоювати три очки і вирвати перемогу у супротивника. Клуби не переставали засипати опонентів атаками і небезпечними кидками, однак відмінна гра воротарів Микити Глотова і Олександра Качули довгий час не дозволяла відкрити рахунок в принциповому матчі.

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Нулі на табло протрималися аж до екватора зустрічі, коли "Білому Барсу" вдалося двічі за 10 секунд прошити голкіпера киян і заволодіти комфортною ігровою і моральною перевагою - свою першу шайбу за новий клуб закинув Олександр Буняк, а також відзначився Микита Лєсников.

Третій період став найбільш видовищним відрізком зустрічі – "Крижаним Вовкам" вдалося відіграти дві пропущені шайби завдяки точним кидкам Кирила Фроленка і Миколи Дворника. Однак, "Барсам" такий розклад поєдинку припав не до душі і команда Костянтина Буценка в форматі 5х3 змогли скористатися помилками противника і закинути третю шайбу у ворота Микити Глотова – вирішальну шайбу на свій рахунок записав капітан білоцерківців Євген Тимченко.

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Кременчук – Дніпро 1:2 (1:0; 0:0; 0:1; 0:0; 0:1)

Шайби: 1:0 Гриценко (Савченко, Бєльський), 17:23. 1:1 Янішевський (Коляда, Декало - більш.), 56:25. 1:2 Мацейко - вирішальний кидок.

Традиційно, матчі "Кременчука" та "Дніпра" є не надто результативними, але бойовими і видовищними. Рахунок в поєдинку на 18-й хвилині відкрив капітан "Кременчука" Тимур Гриценко, на швидкості проскочив повз захисників "Дніпра".

Другий період пройшов в рівній боротьбі під знаком голкіперів – і Георгій Бояршинов, і Олег Петров "тягнули" буквально все кидки своїх візаві. Особливо відзначився воротар "городян", двічі заробив малі штрафи протягом 11 хвилин.

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Однак вплинуло на хід матчу інше вилучення гравця "Кременчука" - Богдан Поліщук заробив 2 хвилини за підніжку, і Олексій Янішевський успішно реалізував це більшість за 3 хвилини до кінця третього періоду.

Рахунок залишався рівним і в овертаймі, незважаючи на два видалення гравців "Дніпра" і перевага в двох польових гравців для "Кременчука" – в такому форматі команди провели півтори хвилини.

Cерії з 5 післяматчевих кидків для виявлення переможця виявилося недостатньо хокеїстам. Вирішальний кидок по воротах Георгія Бояршинова став шостим – його завдав Роман Мацейко, раніше також реалізував іншу свою спробу.

Таким чином, "Дніпро" наздогнав "Кременчук" в турнірній таблиці, проте за рахунок більшої кількості очок в особистих зустрічах "городяни" залишаються на першому місці.

Нагадаємо, що дванадцятий тур УХЛ завершиться 25 жовтня в Дружківці, де о 18:30 зустрінуться "Донбас" і МХК "Динамо".