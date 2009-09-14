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      "Білка і Стрілка"

      Фільм дня 448

      Невідомі сторінки з життя двох відомих собак.

      А насправді все було так... Російські мультиплікатори створили новий анімаційний фільм "Зоряні собаки: Білка та Стрілка". Ще зі школи усі знають, що Білка та Стрілка стали першими собаками-космонавтами. А ось як вони опинилися на орбіті і чим займалися до цього, відомо не усім.Циркова собака Білка мріяла літати під куполом цирку, а її майбутня колега - дворняжка Стрілка думає лише про те, де б їй дістати чергову запашну кісточку. В пошуках їжі разом з приятелем - невиправним романтиком пацюком Вєнєю, зі Стрілкою щоденно трапляються різноманітні історії. Так, одного дня на їхні голови падає циркова ракета з Білкою за штурвалом. З цієї дивної зустрічі і починається світова історія освоєння Космосу.Режисером мультфільму за мотивами оповідання Джона Чуа та Александра Талала "Зоряні собаки" став Святослав Ушаков. Головні голі озвучили відомі російські актори - Євген Міронов, Олена Яковлєва, Сергій Гармаш, Ганна Большова та Олександр Баширов. Прем’єра захопливого мультфільму запланована на 1 січня 2010 року.
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      Новини за 14 вересня 2009
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