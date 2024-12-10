Білоруські військові 10 грудня випробували нову зенітну керовану ракету 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2". Про це пише 24 Канал із посиланням на білоруські ЗМІ.

Дивіться також Мінськ сам обиратиме цілі для "Орешника", але "тиснути на кнопку буде разом" з Москвою

Де відбулись випробування

Через такі дії білоруських військових на півночі України оголошували повітряну тривогу.

За інформацією медіа Білорусі, випробування провели на території Болота "Ольманське" та нової зони обмеження польотів на півдні країни. Мовиться про полігон Мерлінський.

Ракета призначена для ураження швидкісних маневрених аеродинамічних цілей (дронів), тактичних ракет різних типів, вертольотів і наземних цілей.

Подібні стрільби в тому ж місці були у лютому 2022 року, коли ЗС РБ виконали два бойові пуски ракетним комплексом "Точка-У" у межах навчань Білорусі та Росії.

Білоруські ЗМІ зазначають, що оскільки зона обмеження діє до 20 грудня, не виключено, що ракетні пуски на цій території продовжаться найближчими днями.