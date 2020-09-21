Україна судила про себе по успішніших сусідах 30 останніх років. Навколо нас було чимало історій успіху. Перед очима був приклад країн Балтії, Польщі, Чехії та Словаччини. Ми вимірювали свої економічні реформи досвідом Варшави – і це заганяло в депресію. Ми вимірювали суб'єктність досвідом Вільнюса – і розчаровувалися.

Наши соседи ушли далеко вперед – и Украина смотрелась на их фоне как безнадежный двоечник, неспособный вырваться из калейдоскопа противоречий, – пишет Павел Казарин в своем блоги "Грани правды" на 24 канале.

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Почему Беларусь – зеркало?

Потом Беларусь стала еще одним зеркалом для нашей страны. Вот только наше отражение в этом зеркале выглядит куда менее обескураживающе, чем мы привыкли

На фоне событий в соседней стране мы можем оценить свой собственный пройденный путь. А заодно – оценить все те ловушки, которых нам, в свое время, посчастливилось избежать.

Например, еще недавно наши сограждане полагали Александра Лукашенко образцовым государственным деятелем. В списке наиболее популярных иностранных политиков он традиционно занимал первые строчки. Многих это заставляло рассуждать о прелестях бессменного правления. Ибо "преемственность". Ибо "последовательность".

А оказалось, что весь калейдоскоп украинских президентов был нашей собственной страховкой от диктатора. Ни один отечественный гарант не успевал врасти в свою должность настолько, чтобы присвоить страну. Ни один украинский глава государства не имел шансов зачистить поле от конкурентов.



Протесты в Беларусси / Фото Tyt.by

Сменяемость власти гарантировала вменяемость власти – вирус мессианства если и проникал в кабинеты Банковой, то не успевал дать метастазы. Тот единственный президент, который решил стать исключением, в результате оказался в Ростове.

Вдобавок, Беларусь доказала порочность украинской мечты о "государстве-гегемоне". Официальный Минск сохранил в госсобственности индустриальное советское наследство – и этот шаг взял всех жителей страны в заложники. В Беларуси государственный левиафан оказался без конкурентов. Его право на власть никто не может оспорить. Никаких альтернативных центров влияния попросту не существует.

Майдан и Янукович

Во время Майдана никому не приходило в голову ставить знак равенства между Януковичем и экономикой страны. Призывы к смене власти не сопровождались призывами к обрушению финансовой стабильности. Потому что власть и экономика в Украине не были переплетены до состояния полной неразличимости.



Революция в Украине / Фото GettyImages

А в Беларуси все наоборот. И вот мы видим, как оппозиционные телеграм-канал призывают протестующих выводить деньги из банков и обрушать курс национальной валюты. Потому что справедливо полагают, что устойчивость режима зависит от устойчивости системы. В то время как украинская экономическая многоголосица позволяла бороться с политикой не объявляя крестовый поход против экономики.

В-третьих, вся пресловутая белорусская стабильность оказалась историей про российский аппарат жизнеобеспечения. Рубильник от устойчивости находится в руках Москвы. Именно она решает – жить этому заповеднику псевдосоциализма или умереть.

И если рентные платежи, которые Беларусь получала от Москвы в обмен на лояльность, прекратятся – то украинский экономический кризис 2014 – 2015 годов покажется на фоне этого шторма легкой рябью. Украинский обыватель может порой испытывать классовую ненависть к украинскому бизнесу – но именно частная инициатива дает нам запас прочности, которого нет у соседей.

Беларусь превратилась для нас в еще одно зеркало. Но, в отличие от польского, литовского или чешского, в этом отражении мы видим не только масштабы упущенного. Мы видим еще и величину пройденного. Достаточно вглядеться, чтобы обнаружить, что наши недостатки – это продолжение наших достоинств.

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А то, что мы привыкли воспринимать как несовершенство, на самом деле, является предохранителем от диктатуры. Иногда лучший способ оценить свою реальность – это заглянуть в окна соседей.