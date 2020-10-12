У МВС Білорусі готові застосувати проти мітингувальників бойову зброю: деталі
У білоруському силовому відомстві заявили, що готові використовувати бойову зброю, аби придусити протести в країні. У МВС кажуть, демонстранти – радикально налаштовані.
Протести – вкрай радикальні, – МВС Білорусі
Протести, які змістились у Мінськ, стали організованими і вкрай радикальними. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ країни Геннадій Казакевич, інформує телеграм-канал речниці силового відомства Ольги Чемоданової.
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Через це співробітники органів внутрішніх справ та військові не підуть з вулиць і у випадку необхідності застосовуватимуть спецзасоби та бойову зброю,
– повідомив Казакевич.
Разом з тим, за словами урядовця, протести по всій країні стають менш масовими та взагалі затихають. Проблема лише з Мінськом.
"Якщо вдень та ввечері це було каміння, пляшки, ножі… То вже ближче до ночі – барикади та підпалені покришки. Нічого спільного з громадянським протестом це не має", – наголосив Казакевич.
Лише 11 жовтня на акціях затримали понад 700 осіб
У МВС не шкодують епітетів для мітингувальників, називають їх "бойовиками", "радикалами" та "анархістами", які намагаються змусити Білорусь пройти шлях країн з "кольоровими революціями".
Що відомо про дії силовиків під час акцій?
Білоруські правоохоронці жорстко розганяють акції протесту, що стартували 9 серпня. Під час заворушень загинули щонайменше 5 осіб, більше ніж тисяча отримали травми. Силовики не гребують використанням кийків, водометів та сльозогінного газу. Детально про останні події у Білорусі можна прочитати тут.