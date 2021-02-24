Уряд Білорусі ввів істотні обмеження щодо зростання цін на соціально значущі товари і деякі ліки. Загалом у списку товарів опинилися 112 позицій.

Регулювання цін у Білорусі

До кінця лютого виробникам і постачальникам заборонили підвищувати ціни, а з 1 березня — підіймати їх не більше ніж на 0,2% на місяць.

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Підвищувати ціни на понад 0,2% за місяць можна лише за погодженням з комісією з питань державного регулювання ціноутворення при раді міністрів.

Обмеження щодо зростання цін вводять на продукти і непродовольчі товари, які входять у список соціально значущих. Серед них:

рис,

гречка,

вівсянка,

перловка,

пшоно,

хліб,

макарони,

яловичина,

свинина,

деяка ковбаса,

жива риба,

деякі молочні продукти,

яйця,

картопля,

розчинна кава,

чай,

цукор,

сіль,

туалетне мило,

туалетний папір,

підгузники,

сірники.

У списку ліків, на які обмежили підвищення цін, є 50 позицій.

Зауважимо, на початку квітня 2020 року для того, аби стабілізувати ситуацію на споживчому ринку, уряд Білорусі вже вводив подібне обмеження. Тоді ціну заборонили підвищувати більше ніж на 0,5% в місяць. Однак згодом від такої ідеї відмовилися.

Зверніть увагу! Теперішньому рішенню чиновників передувало підвищення ПДВ на ліки, медичні вироби і деякі продукти. Через це зросли роздрібні ціни, а фактична річна інфляція у січні піднялася до 7,7% при запланованому показнику в 5%.