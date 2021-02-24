У Білорусі ввели жорстке регулювання цін на продукти та ліки
Уряд Білорусі ввів істотні обмеження щодо зростання цін на соціально значущі товари і деякі ліки. Загалом у списку товарів опинилися 112 позицій.
Джерело:TYT.by
Регулювання цін у Білорусі
До кінця лютого виробникам і постачальникам заборонили підвищувати ціни, а з 1 березня — підіймати їх не більше ніж на 0,2% на місяць.
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Підвищувати ціни на понад 0,2% за місяць можна лише за погодженням з комісією з питань державного регулювання ціноутворення при раді міністрів.
Обмеження щодо зростання цін вводять на продукти і непродовольчі товари, які входять у список соціально значущих. Серед них:
- рис,
- гречка,
- вівсянка,
- перловка,
- пшоно,
- хліб,
- макарони,
- яловичина,
- свинина,
- деяка ковбаса,
- жива риба,
- деякі молочні продукти,
- яйця,
- картопля,
- розчинна кава,
- чай,
- цукор,
- сіль,
- туалетне мило,
- туалетний папір,
- підгузники,
- сірники.
У списку ліків, на які обмежили підвищення цін, є 50 позицій.
Зауважимо, на початку квітня 2020 року для того, аби стабілізувати ситуацію на споживчому ринку, уряд Білорусі вже вводив подібне обмеження. Тоді ціну заборонили підвищувати більше ніж на 0,5% в місяць. Однак згодом від такої ідеї відмовилися.
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