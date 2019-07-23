23:56
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, сьогодні
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, сьогодні
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Понад півмільйона договорів ОСЦПВ ("автоцивілки") укладено в електронній формі

      117 Читать новость на русском
      ОСЦПВ
      ОСЦПВ

      Українські автовласники роблять вибір на користь сучасних технологій в страхуванні: з лютого 2018 року, коли в Україні запрацювала система "електронний поліс", в електронній формі укладено понад півмільйона договорів ОСЦПВ ("автоцивілки")*.

      У травні 2019 року такі договори склали 12% від усієї кількості договорів ОСЦПВ, і кожного місяця кількість електронних полісів зростає приблизно на третину.

      Причини популярності інновації очевидні: електронний поліс дає можливість автовласникові вибрати надійну страхову компанію, сидячи вдома в улюбленому кріслі або за робочим столом в офісі; укласти договір швидко, без необхідності витрачати час на візит до офісу страховика. Крім того, укладення договору ОСЦПВ в електронній формі виключає ризик стати жертвою шахраїв, що підроблюють бланки полісів.

      Позитивну роль в популяризації електронного полісу серед українських водіїв зіграло внесення необхідних змін до Правил дорожнього руху: в кінці березня цього року Кабінет Міністрів України закріпив в ПДР право водія мати дійсний поліс ОСЦПВ в електронній формі і пред'являти його співробітникам Національної поліції з екрану будь-якого гаджета (телефон, планшет та ін.). Тобто зараз можна або пред'явити візуальну форму поліса на смартфоні, планшеті або будь-якому іншому гаджеті, або показати роздруковану версію поліса.

      Зручність укладення договору ОСЦПВ і своєчасне, в передбачений законодавством термін отримання страхової виплати дві основні вимоги, які українські водії пред'являють до "автоцивілки". Як зазначає генеральний директор Моторного (транспортного) страхового бюро України (об'єднання страховиків, що працюють на ринку ОСЦПВ) Володимир Шевченко, зараз основне завдання підвищити рівень страхового захисту та сервісу для автовласників і постраждалих в ДТП, а діджиталізація галузі служить одним з інструментів досягнення цієї мети .

      Володимир Шевченко звернув увагу, що за січень-травень 2019 року всі страховики ОСЦПВ виплатили понад 1 млрд грн страхових відшкодувань, що на 13% більше, ніж за той же період 2018 року. Постраждалим в ДТП вироблено 57,3 тис. страхових виплат (+ 9% до показників минулого року). За цей же період Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) зробило виплат з гарантійних фондів на суму понад 80 млн грн. В тому числі, тим, які постраждали в ДТП з вини незастрахованих було виплачено понад 48 млн грн; постраждалим в ДТП, де винуватцями стали водії пільгових категорій понад 12 млн грн. Також постійно скорочується середній термін врегулювання страхових подій по ОСЦПВ.

      "Для поліпшення страхового захисту українців потрібен комплексний підхід до розвитку ринку ОСЦПВ. Це і модернізація законодавства, особливо в частині виплат за компанії, які припинили свою діяльність, але ще не визнані банкрутами; і бездоганне виконання кожним страховиком ОСЦПВ зобов'язань перед постраждалими в ДТП, і впровадження діджитальних проектів, які роблять зручніше життя сучасної людини. Тільки так галузь зможе утримати і зміцнити довіру клієнтів".

      * Станом на 1 липня 2019 року кількість електронних полісів ОСЦПВ вже впритул наблизилося до позначки в 600 000 шт.

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 98 відсотків голосів
      сьогодні
      181923
      Теги: Новини України Авто
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      сьогодні , 23:00 Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      Тетяна Мартинюк 329
      Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      сьогодні , 22:20 Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      2179
      Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      сьогодні , 21:01 Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      2881
      Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      сьогодні , 21:00 Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      Світлана Попова 13417
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук