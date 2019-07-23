Понад півмільйона договорів ОСЦПВ ("автоцивілки") укладено в електронній формі

Українські автовласники роблять вибір на користь сучасних технологій в страхуванні: з лютого 2018 року, коли в Україні запрацювала система "електронний поліс", в електронній формі укладено понад півмільйона договорів ОСЦПВ ("автоцивілки")*.

У травні 2019 року такі договори склали 12% від усієї кількості договорів ОСЦПВ, і кожного місяця кількість електронних полісів зростає приблизно на третину.

Причини популярності інновації очевидні: електронний поліс дає можливість автовласникові вибрати надійну страхову компанію, сидячи вдома в улюбленому кріслі або за робочим столом в офісі; укласти договір швидко, без необхідності витрачати час на візит до офісу страховика. Крім того, укладення договору ОСЦПВ в електронній формі виключає ризик стати жертвою шахраїв, що підроблюють бланки полісів.

Позитивну роль в популяризації електронного полісу серед українських водіїв зіграло внесення необхідних змін до Правил дорожнього руху: в кінці березня цього року Кабінет Міністрів України закріпив в ПДР право водія мати дійсний поліс ОСЦПВ в електронній формі і пред'являти його співробітникам Національної поліції з екрану будь-якого гаджета (телефон, планшет та ін.). Тобто зараз можна або пред'явити візуальну форму поліса на смартфоні, планшеті або будь-якому іншому гаджеті, або показати роздруковану версію поліса.

Зручність укладення договору ОСЦПВ і своєчасне, в передбачений законодавством термін отримання страхової виплати – дві основні вимоги, які українські водії пред'являють до "автоцивілки". Як зазначає генеральний директор Моторного (транспортного) страхового бюро України (об'єднання страховиків, що працюють на ринку ОСЦПВ) Володимир Шевченко, зараз основне завдання – підвищити рівень страхового захисту та сервісу для автовласників і постраждалих в ДТП, а діджиталізація галузі служить одним з інструментів досягнення цієї мети .

Володимир Шевченко звернув увагу, що за січень-травень 2019 року всі страховики ОСЦПВ виплатили понад 1 млрд грн страхових відшкодувань, що на 13% більше, ніж за той же період 2018 року. Постраждалим в ДТП вироблено 57,3 тис. страхових виплат (+ 9% до показників минулого року). За цей же період Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) зробило виплат з гарантійних фондів на суму понад 80 млн грн. В тому числі, тим, які постраждали в ДТП з вини незастрахованих було виплачено понад 48 млн грн; постраждалим в ДТП, де винуватцями стали водії пільгових категорій – понад 12 млн грн. Також постійно скорочується середній термін врегулювання страхових подій по ОСЦПВ.

"Для поліпшення страхового захисту українців потрібен комплексний підхід до розвитку ринку ОСЦПВ. Це і модернізація законодавства, особливо в частині виплат за компанії, які припинили свою діяльність, але ще не визнані банкрутами; і бездоганне виконання кожним страховиком ОСЦПВ зобов'язань перед постраждалими в ДТП, і впровадження діджитальних проектів, які роблять зручніше життя сучасної людини. Тільки так галузь зможе утримати і зміцнити довіру клієнтів".

* Станом на 1 липня 2019 року кількість електронних полісів ОСЦПВ вже впритул наблизилося до позначки в 600 000 шт.