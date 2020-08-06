Молочні та кисломолочні продукти відіграють важливу роль у побудові здорового раціону. Завдяки вмісту вітамінів та корисних мікроелементів, вони допомагають підтримувати імунітет та здорову вагу, є важливими для формування міцного скелета та м’язів.

Особливою популярністю серед любителів корисної їжі користується йогурт. Окрім тих переваг молочних продуктів, які зазначені вище, йогурт містить ще й корисні для мікрофлори кишечника пробіотики.

Компанія "Молокія" створила унікальний продукт – СМУЗІ, аналогів якому на ринку України немає. СМУЗІ – це більше, ніж просто йогурт, адже містить аж втричі БІЛЬШЕ ФРУКТІВ та ягід, ніж будь-який інший йогурт на вітчизняному ринку.

Взагалі СМУЗІ – це саме той продукт, який просто б'є усі рейтинги любові споживачів, адже продукт мега красивий та корисний, одним словом "інстаграмний". Готуючи його вдома самостійно ми обов’язково додамо більше улюблених фруктів, щоб справді насолодитися смаком. Ось це і стало ідеєю для "Молокії", а саме створити такий продукт, який стане готовим рішенням для тих хто хоче смачно перекусити, насолодитися та отримати ще більше користі.

Тому СМУЗІ "Молокія" на 25% складаються з фруктової частини (в порівнянні – йогурти інших виробників в середньому мають 8-10% наповнювача). Основою для СМУЗІ служить білий йогурт, а у складі лише корисні компоненти, навіть замість барвників – натуральні соки буряка та моркви. Тож цей продукт є цілком безпечним для дітей. Погодьтеся, такий десерт є куди кращим за цукерки, вафлі та інші солодощі зі сумнівним складом, якими звикли ласувати юні солодкоїжки.

Компанія "Молокія" пропонує такі цікаві варіанти СМУЗІ: яблуко-груша-липа, персик-маракуя-меліса, полуниця-банан-базилік, манго-лайм-жасмин, аґрус-ківі-ромашка, диня-ожина-лаванда. Поєднання свіжості фруктів та пряності духмяних трав створює неповторні смаки, які важко описати словами. Це варто спробувати!

Піклуйтеся про своє самопочуття та здоров’я близьких та рідних. Обирайте перевірені йогурти з ідеальним складом та оригінальними смаками, адже компанії "Молокія" не однаково, наскільки смачним та корисним буде Ваш день.

Детальнішу інформацію про продукцію ТМ Молокія читайте на сайті molokija.com.