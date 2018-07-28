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Понад мільйон українців не знають, що мають інфекцію, яка непомітно вбиває зсередини

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28 липня – всесвітній день гепатиту, день, коли лікарі вчергове нагадують про цю недугу. За статистикою приблизно 50 тисяч українців хворіють на гепатити. А от більше мільйона навіть не знають про те, що мають таку інфекцію. Тоді як нині за допомогою сучасних тест-систем можна легко перевіритись, в домашніх умовах.

"Вірусний гепатит С називають "лагідним вбивцею", тому що він вбиває людину зсередини. Він і мене вбивав, а я цього не відчував", – розповів Олександр, який переніс інфекцію.

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Шість років тому Олександр гуляв з дівчиною в парку Шевченка. І спонтанно пара вирішила перевіритись в мобільній лабораторії. Результат чоловіка настільки спантеличив, що він не захотів вірити вуличній лабораторії і повторно протестувався лише через три місяці. Виявилося, що за кілька років до того йому робили переливання крові під час операції. Саме на цю маніпуляцію Олександр й грішить. Навіть не думав, що підступний вірусний гепатит С найчастіше може давати про себе знати – через втому та млявість.

Я просто не розумів, що в мене була ця слабкість. Я давав собі навантаження, я займався спортом, і завдяки цьому втома для мене цілком нормальний стан. Після того, як я пройшов курс лікування, я вже почав відчувати себе більш активним,
– згадав Олександр.

Лікар-інфекціоніст каже: якщо відчуваєте втому понад місяць – це вже перший дзвіночок.

Я би рекомендувала всім людям періодично обстежуватися на гепатит, раз на рік, коли існують ризики, коли ви знаєте, що відвідували стоматолога, чи салон тату, або робили манікюр не своїм, а багаторазовим інструментом,
– зазначила лікар-інфекціоніст Людмила Коломійчук.

Лікар зізнається, що ходить на манікюр лише з власним набором інструментів. Адже, якщо ножиці погано продезинфікували, ними можуть перенести вірус. Тим паче, зараз експрес-манікюрень з помірними цінами – як грибів після дощу. Головне – не потрапити на вбивчу поганку. Заходимо в одну з таких у спальному районі Києва. Питаємо, як обробляють інструменти. Схоже, що до таких ситуацій тут вже звикли. На питання про те, як відбувається дезінфекція, в одному із салонів відповіли так: "Дезінфектором. Якщо ви сумніваєтесь, підіть в салон, де все в одноразових пакетиках".

Якщо ж ви маєте підозри і хочете пересвідчитись, що з вами все гаразд, можна навіть не йти до лікаря, а купити тест в аптеці. Ціна стартує від 30 гривень. Є тест смужка, спиртові серветки, буфер, який капати, і скарифікатор, яким дуже не болісно проколювати палець.

Вміст тесту на гепатит
Вміст тесту на гепатит

Як робити тест самому собі демонструє один з керівників "Альянсу громадського здоров’я". Робимо прокол у пальці. Необхідна одна крапля крові.

тест на гепатит
Потрібно зробити прокол у пальці зручним і безболісним скарифікатором

тест на гепатит
Потрібна одна крапля крові

Зверху потрібно накрапати спеціальний розчин.

тест на гепатит
Зверху потрібно накрапати спеціальний розчин та очікувати 

Далі – кілька хвилин очікувань, допоки не проявиться смужка або дві. Якщо одна – все добре, результат негативний. Якщо дві – позитивний.

Щорічно з 2012 року ми тестували від 3 до 5 тисяч людей у всіх областях України, включно з Києвом, просто на вулицях наші мобільні амбулаторії виїжджають і тестують людей. Відсоток позитивних результатів, які показали наявність вірусу, складав від 9 до 10%, тобто кожен десятий,
– сказав експерт "Альянсу громадського здоров’я" Павло Скала.

Пересувна лабораторія працювала і цьогоріч. У столиці одночасно у трьох мобілях безкоштовно тестували людей впродовж п'ятниці. Лише за першу годину в одній з лабораторій виявили позитивний результат з кількох десятків. "45 людей. Є, поки один. Хотілось би, щоб усі були здорові", – прокоментував фельдшер Борис Омельченко.

Та найголовніше, що вірусний гепатит С – не вирок. Він повністю виліковується. Стандартний курс триває лише три місяці. 

У нас з'явились нові препарати прямої дії, вони дуже ефективні. Одужання – десь до 96 % – це серйозний прорив,
– розповіла лікар-інфекціоніст Людмила Коломійчук.

Сьогодні Олександр, який неочікувано для себе виявив хворобу, повністю здоровий. Його лікували коштом громадських організацій. Адже держава лише частково забезпечує хворих ліками. А стандартний тримісячний курс лікування за власний кошт обійдеться приблизно в 36 тисяч гривень.
 

Теги: Новини України Здоров'я Здорове життя Лікування Медицина
Джерело: 24 канал
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