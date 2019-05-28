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      Більше половини коштів від екоподатку йдуть не на екологію, – Семерак

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      Екологія
      Екологія / enelrussia.ru

      Влада на місцях неправильно розподіляє кошти екологічного податку.

      Крім того, близько половини коштів від даного податку, які надходять до державного бюджету залишаються в загальному фонді бюджету, і не йдуть на поліпшення екології. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, повідомляє 24 канал.

      "Статистика показує, що місцеві органи в середньому витрачають менше половини з цих коштів (коштів екологічного податку – Ред.), які вони отримують. Інша половина коштів залишається в загальному фонді бюджету", – повідомив Семерак.

      Як повідомлялося раніше, екологи пропонують законодавчо закріпити перерозподіл надходжень від екологічного податку, щоб ці гроші направлялися безпосередньо на модернізацію шкідливих виробництв і поліпшення екологічного стану в найбільш забруднених регіонах країни.

      "Екологи впевнені, що до 70 відсотків екологічного податку потрібно повертати підприємствам, щоб компанії могли інвестувати ці гроші в реалізацію проектів по збереженню навколишнього середовища", – йдеться в сюжеті.

      За словами учасника форуму, промислового еколога Владислава Варнавського, подібна практика працює в ЄС, наприклад, в Чехії.

      "На вимогу громадянського суспільства держава співпрацювала з промисловими підприємствами і підтримувала їх на шляху до нових вимог в Європі, в Чеській Республіці, в Німеччині. З 2016-го року, коли вступили в силу нові нормативи, підприємства отримували певну допомогу від держави. І це допомагало їм швидше перетворювати свої підприємства на більш екологічно безпечні", – заявив еколог.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Екологія Міністерство екології Податки Фінанси
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