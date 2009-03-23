19:07
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Більші тарифи

20:16, 23 березня 2009 362

Кабмін не вступиться за киян і їм доведеться платити більше за комунальні послуги.

Таке заявив міністр юстиції Юстиції Микола Оніщук. За його словами, Кабінет міністрів не може впливати на вартість тарифів на комунальні послуги - встановлення цін на гарячу і холодну воду, тепло та інші комунальні тарифи закон і конституція надають місцевим органам самоврядування. Якщо киянам не до душі півтораразове збільшення житлових тарифів - мають захищати свої інтереси самотужки, каже міністр.Микола Оніщук (міністр юстиції України): "Кияни мають звертатися в тому числі до прокурора, який має можливість реагувати на порушення законодавства, коли йдеться на економічно - необґрунтовані тарифи, кияни можуть апелювати до державної цінової інспекції, вони можуть апелювати до АМК в усіх випадках, і апелювати до суду в усіх випадках, коли вони вбачають, що їхні права на користування тарифами, економічно обґрунтованими є порушеними".Посадовець також додав, що Київська міська державна адміністрація не може підвищувати ціни на комунальні послуги без узгодження з Київрадою. Уряд же може контролювати лише ціни на транспорт, газ та електро енергію.Нагадаємо, що КМДА мала намір почати поетапне підвищення тарифів для населення з 1 лютого, однак прокуратура Києва скасувала це рішення. Водночас виконувач обов`язків голови КМДА Анатолій Голубченко повідомив, що ціни на комунальні послуги залишаться на рівні 2008 року лише до квітня 2009.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 23 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1658
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1471
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук