Більші тарифи

Кабмін не вступиться за киян і їм доведеться платити більше за комунальні послуги.

Таке заявив міністр юстиції Юстиції Микола Оніщук. За його словами, Кабінет міністрів не може впливати на вартість тарифів на комунальні послуги - встановлення цін на гарячу і холодну воду, тепло та інші комунальні тарифи закон і конституція надають місцевим органам самоврядування. Якщо киянам не до душі півтораразове збільшення житлових тарифів - мають захищати свої інтереси самотужки, каже міністр.Микола Оніщук (міністр юстиції України): "Кияни мають звертатися в тому числі до прокурора, який має можливість реагувати на порушення законодавства, коли йдеться на економічно - необґрунтовані тарифи, кияни можуть апелювати до державної цінової інспекції, вони можуть апелювати до АМК в усіх випадках, і апелювати до суду в усіх випадках, коли вони вбачають, що їхні права на користування тарифами, економічно обґрунтованими є порушеними".Посадовець також додав, що Київська міська державна адміністрація не може підвищувати ціни на комунальні послуги без узгодження з Київрадою. Уряд же може контролювати лише ціни на транспорт, газ та електро енергію.Нагадаємо, що КМДА мала намір почати поетапне підвищення тарифів для населення з 1 лютого, однак прокуратура Києва скасувала це рішення. Водночас виконувач обов`язків голови КМДА Анатолій Голубченко повідомив, що ціни на комунальні послуги залишаться на рівні 2008 року лише до квітня 2009.