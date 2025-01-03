Повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування КМІС. Опитування проводилося в період з 2 по 17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.

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Скільки українців готові до територіальних поступок

Якщо між травнем та початком жовтня 2024 року ситуація практично не змінилася, то з початку жовтня до грудня спостерігалося зростання частки тих, хто загалом готовий до територіальних поступок, з 32% до 38%.

Скільки українців готові до територіальних поступок / Інфографіка КМІС

Утім, попри всі складні обставини станом на грудень 51% українців виступали проти територіальних поступок (на початку жовтня було 58%),

– зазначили у повідомлені.

Яким є "клімат думок"

Соціологи зазначають, що важливо не лише враховувати особисті думки українців, а й розуміти, як вони оцінюють загальний "клімат думок" в країні, тобто як інші люди ставляться до територіальних поступок.

Тому респондентам, яким не ставили питання про їх власну позицію щодо територіальних компромісів, запропонували оцінити, скільки людей в Україні, на їхню думку, підтримують ідею поступок.

З 78% респондентів, які змогли дати відповідь, середня відповідь склала 43%. Це означає, що українці в середньому вважають, що 43% мешканців підконтрольних територій готові до територіальних поступок.

Яким є "клімат думок" в Україні / Фото КМІС

Це насправді лише трохи більше фактичних 38%, тобто в цілому "у середньому" українці називають досить близький до реальності результат,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що запитання про загалом готовність до територіальних поступок було поставлене 985 респондентам.