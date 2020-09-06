Рятувальники поблизу Шрі-Ланки четвертий день поспіль намагаються приборкати пожежу на танкері. Судно перевозило майже 2 мільйони барелів сирої нафти. Внаслідок пожежі 1 людина загинула.

Що відомо про пожежу на танкері

Танкер перевозив сиру нафту з порту Міна-Аль-Ахмаді в Кувейті в індійський порт Парадип. Нафту мали доставити на нафтопереробний завод. Про це повідомляє Associated Press.

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Коли танкер проходив біля берегів Шрі-Ланки, у котлі машинного відділення спалахнула пожежа. Згідно із заявами рятувальників, пожежа на кораблі була узята під контроль, але досі її не загасили. Витоку нафти поки не було.

Чотири буксири, три кораблі ВМС Шрі-Ланки та шість індійських кораблів борються з вогнем біля берегів країни. Очікується, що 6 вересня до рятувальників приєднаються ще 10 британських і голландських фахівців.

Танкер з нафтою загорівся біля берегів Шрі-Ланки: карта

Остання інформація про постраждалих

На танкері перебували 23 члени екіпажу, з них 18 філіппінців і п'ять греків. В результаті пожежі загинув один член екіпажу, ще двоє отримали поранення.

Біля берегів Шрі-Ланки горить танкер з нафтою / Фото AP news (18+)