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Біля офісу Медведчука в Києві прогримів вибух: фото, відео

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Біля офісу Медвечука в Києві прогримів вибух
Біля офісу Медвечука в Києві прогримів вибух

Поблизу офісу нардепа Віктора Медведчука в Києві стався вибух. За словами очевидців, йому передували націоналістичні гасла. Акцію організували представники Нацкорпусу. Наразі відомо про затримання двох активістів.

В обід 23 травня біля офісу Медведчука, що на вулиці Великій Васильківській у Києві, прогримів вибух, пише у телеграмі журналіст Андрій Павловський.

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Біля офісу глави партії "За життя" Віктора Медведчука стався вибух. За словами очевидців, спершу було чути націоналістичні гасла, а тоді був вибух,
– йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що поліція встигла затримати двох активістів. Решта – кинули фаєри та втекли.

Вибух біля офісу Медведчука

Біля офісу Медведчука прогримів вибух / Фото 24 каналу

Активісти облили будівлю офісу Медведчука червоною фарбою. Поблизу також наклеїли інформацію, що "Опозиційна платформа – Проти життя" і "ОПЗЖ – посібники ворога". 

Будівлю представники Нацкорпусу облили червоною фарбою

Будівлю представники Нацкорпусу облили червоною фарбою / Фото 24 каналу

Що кажуть у Нацкорпусі

Згодом стало відомо, що акцію протесту провів Нацкопус. Про це повідомили у телеграмі націоналістичної політичної партії.

Нацкорпус вимагає від Мін’юсту звернутися з позовом до суду за фактом вчинення партією ОПЗЖ державної зради,
– йдеться у повідомленні.

У Нацкорпусі такожвимагають від СБУ розпочати провадження "проти очільників цієї антиукраїнської сили".

Акцію організував Нацкорпус: дивіться відео

Вибух поблизу офісу Медведчука: дивіться відео

Поліція затримала двох активістів: відео

 

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Національний корпус Віктор Медведчук Новини Києва Поліція Вибух
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