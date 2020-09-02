У Луганській області поблизу села Болотене спалахнула пожежа у лісі. Вогнеборці намагаються ліквідувати займання на площі приблизно у 80 гектарів.

Там горить суха трава та лісова підстилка. Однак ситуацію ускладнюють пориви вітру. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій на Луганщині.

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Там також додали, що сильний вітер загрожує і наближеним населеним пунктам, а саме:

селу Болотене,

селу Валуйське,

селищу Станиця Луганська.

До гасіння пожеж залучили 108 осіб та 17 одиниць техніки. Додатково ще запросили приблизно 100 осіб та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. Крім цього, рятувальники сповіщають місцевих мешканців про дії у разі евакуації.

Дивіться відео, як гасять пожежу на Луганщині:

Довідка. Серед причин пожеж експерти називають: неконтрольоване випалювання сухої трави, очерету, ділянок зі степовою та іншою природною рослинністю, а також необережне поводження з вогнем громадян під час відпочинку та проведення сільськогосподарських робіт на власних ділянках.

Село Болотене – дивіться на карті