Лісова пожежа спалахнула на Луганщині: ситуація ускладнилась через пориви вітру – відео
У Луганській області поблизу села Болотене спалахнула пожежа у лісі. Вогнеборці намагаються ліквідувати займання на площі приблизно у 80 гектарів.
Там горить суха трава та лісова підстилка. Однак ситуацію ускладнюють пориви вітру. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій на Луганщині.
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Там також додали, що сильний вітер загрожує і наближеним населеним пунктам, а саме:
- селу Болотене,
- селу Валуйське,
- селищу Станиця Луганська.
До гасіння пожеж залучили 108 осіб та 17 одиниць техніки. Додатково ще запросили приблизно 100 осіб та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. Крім цього, рятувальники сповіщають місцевих мешканців про дії у разі евакуації.
Дивіться відео, як гасять пожежу на Луганщині:
Село Болотене – дивіться на карті