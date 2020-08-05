Біля станції метро "Лук'янівська" в Києві знайшли підозрілий предмет: на місці працює поліція
У Києві поблизу станції метро "Лук'янівська" знайшли підозрілий пакунок. На місце викликано поліцейських та співробітників МВС.
Станція метро "Лук'янівська" на Сирецько-Печерській лінії працює у звичайному режимі. Про це повідомили в пресслужбі Київпастрансу.
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Яка ситуація навколо входу в метро
- Наразі площа перед входом до підземки огороджена. На місці працює поліція. На місце викликали також співробітників Міністерства внутрішніх справ.
- Спочатку в Київпастрансі повідомили, що рух тролейбусів №28 затримується. Однак, згодом додали, що рух відновлено.
- Зазначимо, що київський метрополітен не повідомляє про порушення у роботі метро. Також на сайті поліції немає інформації про можливе замінування.
Станція метро "Лук'янівська" на мапі Києва:
Як в Україні каратимуть фейкових мінерів
- 15 липня Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за фейкові замінування. Тепер документ має розглянути Верховна Рада.
- Пропонують карати зловмисників ув'язненням від 4 до 8 років із конфіскацією майна.
- Наразі ж за фейкове замінування карають позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.