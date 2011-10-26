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      Біля адміністрації Саркозі літня жінка хотіла себе спалити

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      Інцидент стався біля Єлисейського палацу
      Інцидент стався біля Єлисейського палацу

      Французька поліція в середу, 26 жовтня, загасила і доставила в лікарню жінку, яка підпалила себе, не добившись зустрічі з міністром.

      Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на французьку пресу.

      Літня жінка підійшла до будівлі Адміністрації Президента Франції Ніколя Саркозі  зранку, коли в Єлисейському палаці проходило засідання Ради міністрів Франції. Вона вимагала зустрічі з неназваним міністром, щоб обговорити свої житлові проблеми.

      Отримавши відмову, жінка дістала пляшку з спиртовмісної рідиною, вилила її на себе і підпалила. Співробітниця поліції, яка чергувала біля палацу, погасила вогонь, отримавши опік долоні.

      ЗМІ відзначають, що сама жінка не постраждала, але була доставлена ​​в лікарню.

      Теги: Новини Франції
      Джерело: РІА "Новости"
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      Новини за 26 жовтня 2011
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