Біля адміністрації Саркозі літня жінка хотіла себе спалити
Французька поліція в середу, 26 жовтня, загасила і доставила в лікарню жінку, яка підпалила себе, не добившись зустрічі з міністром.
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на французьку пресу.
Літня жінка підійшла до будівлі Адміністрації Президента Франції Ніколя Саркозі зранку, коли в Єлисейському палаці проходило засідання Ради міністрів Франції. Вона вимагала зустрічі з неназваним міністром, щоб обговорити свої житлові проблеми.
Отримавши відмову, жінка дістала пляшку з спиртовмісної рідиною, вилила її на себе і підпалила. Співробітниця поліції, яка чергувала біля палацу, погасила вогонь, отримавши опік долоні.
ЗМІ відзначають, що сама жінка не постраждала, але була доставлена в лікарню.
Джерело: РІА "Новости"
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