Біля адміністрації Саркозі літня жінка хотіла себе спалити

Французька поліція в середу, 26 жовтня, загасила і доставила в лікарню жінку, яка підпалила себе, не добившись зустрічі з міністром.

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на французьку пресу.

Літня жінка підійшла до будівлі Адміністрації Президента Франції Ніколя Саркозі зранку, коли в Єлисейському палаці проходило засідання Ради міністрів Франції. Вона вимагала зустрічі з неназваним міністром, щоб обговорити свої житлові проблеми.

Отримавши відмову, жінка дістала пляшку з спиртовмісної рідиною, вилила її на себе і підпалила. Співробітниця поліції, яка чергувала біля палацу, погасила вогонь, отримавши опік долоні.

ЗМІ відзначають, що сама жінка не постраждала, але була доставлена ​​в лікарню.