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Біля берегів Росії стався землетрус

01:01, сьогодні 459 Читать новость на русском
Землетрус у Росії
Землетрус у Росії / Фото з вільних мереж

У ніч проти п’ятниці, 19 січня, біля західного узбережжя Камчатки науковці зафіксували землетрус магнітудою 5,7 бала.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на Камчатську філію Геофізичної служби РАН.

Зазначається, що землетрус відбувся в акваторії Охотського моря. Епіцентр розташовувався на глибині 491 кілометр за 375 кілометрів від Петропавловська-Камчатського. Найближчий до епіцентру населений пункт – селище Жовтневе Усть-Большерецького району – розташований за 210 кілометрів від нього.

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У населених пунктах Камчатського краю підземні поштовхи не відчувалися. Загроза цунамі не оголошувалася. Постраждалих і руйнувань в результаті землетрусу немає.

Теги: Новини Росії Землетрус Надзвичайні ситуації Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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