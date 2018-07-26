Колишній військовослужбовець підпалив себе біля будівлі Міноборони: відео 18+

У Києві біля будівлі Міністерства оборони, що на Повітрофлотському проспекті, чоловік у військові формі вчинив самопідпал. Перед цим він облив себе невідомою речовиною.

Чоловіку намагалися перешкодити підпалити себе, але він зміг вирватися. Проте його оперативно повалили на землю і загасили.

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Колишнім військовослужбовцем виявився Сергій Ульянов.

Як повідомив керівник прес-служби командування Сил спеціальних операцій ЗСУ Олексій Нікіфоров, Ульянов раніше служив в комендантську взводі однієї з військових частин. У вересні 2017 року він був звільнений.

У командування припустили, що такими діями екс-військовослужбовець намагається вплинути на рішення суду. Адже після звільнення вирішив судитися з Міноборони і вже програв два позови.

Це не перша погроза себе спалити. В червні він звернувся до гарячої лінії Міністерства оборони та попередив про акцію під будівлею оборонного відомства. Пізніше він зареєстрував в КМДА нову акцію самоспалення біля будівлі посольства США,

– додали у прес-службі командування.

Як повідомляє телеканал ZIK, Ульянов є добровольцем, і вимагає визнання рівних прав добровольців із учасниками бойових дій. Перед своєю акцією Сергій Ульянов розповів, що тривалий час добровольці не могли поспілкуватися з представниками Міноборони, минулого року навіть голодували під стінами відомства.

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"Закінчилось все тим, що хлопців відправили як військовослужбовців на воєнно-лікарську комісію у госпіталь. Там нас списали за усіма старими болячками, у кого були контузії та інше. За цей час командуючий силами спеціальної операції Луньов нас перевів незрозумілими указами в особисте розпорядження і після проходження ВЛК, мене за один день вкотре вигнали", – сказав Ульянов

Ульянов додав, що з ним не розрахувались та навмисно не видали потрібних документів, хоча це незаконно.

Я залишився у повітрі, навіть не можу стати на військовий облік. Просто не можу далі жити і нормально працювати та розвиватися. Мого бойового побратима взагалі звільнили без його відома, він також не отримав жодних документів,

– сказав Ульянов.

Відео: у Києві колишній військовослужбовець вчинив самопідпал