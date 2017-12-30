Біля Красної площі невідомий відкрив стрілянину по людях

Недалеко від Красної площі у Москві невідомий відкрив стрілянину. Двоє людей постраждали. Поліція зараз розшукує зловмисника.

Про це пише видання РИА Новости.

Читайте також: Поліція виявила чималий арсенал зброї у "злодіїв в законі"

Як повідомили у поліції, між громадянами виник конфлікт, що переріс у стрілянину.

"За попередніми даними, між громадянами стався конфлікт, в ході якого невідомий з вогнепальної зброї заподіяв поранення двом громадянам, з місця зник", – сказав черговий офіцер.

На місці працює слідчо-оперативна група, двоє постраждалих госпіталізовані.

Підозрюваний у стрільбі розшукується.