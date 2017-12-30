Біля Красної площі невідомий відкрив стрілянину по людях
22:25, 30 грудня 4944 Читать новость на русском
Недалеко від Красної площі у Москві невідомий відкрив стрілянину. Двоє людей постраждали. Поліція зараз розшукує зловмисника.
Про це пише видання РИА Новости.
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Як повідомили у поліції, між громадянами виник конфлікт, що переріс у стрілянину.
"За попередніми даними, між громадянами стався конфлікт, в ході якого невідомий з вогнепальної зброї заподіяв поранення двом громадянам, з місця зник", – сказав черговий офіцер.
На місці працює слідчо-оперативна група, двоє постраждалих госпіталізовані.
Підозрюваний у стрільбі розшукується.
Джерело: 24 Канал
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