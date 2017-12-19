Біля військового аеродрому у Василькові горить нафтобаза: фото
17:27, сьогодні 3758 Читать новость на русском
У Василькові біля військового аеродрому спалахнула нафтобаза БРСМ.
За деякими даними крадії металу вирішили розрізати залишки згорілих ємностей та це спричинило тління однієї, йдеться в повідомленні прес-служби Військової авіації України.
Військові зазначають, що це колишня територія нафтобази "БРСМ-Нафта".
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Наразі викликані рятувальники ДСНС та поліція, яка повинна встановити причини надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, що це нафтобаза, на якій у червні 2015 року спалахнула масштабна пожежа, коли загинуло 6 осіб. Гасіння пожежі зайняло 8 днів.
Джерело: 24 Канал
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