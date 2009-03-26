Біометричні візи

Шенгенські візи міститимуть відбитки пальців.

Європейський парламент підтримав запровадження біотметричних віз. Про це повідомляє Уніан. На засіданні у Страсбурзі ухвалено рішення, що для отримання візи до країн Шенгенської зони необхідно буде подати цифрове фото та відбитки пальців.Планують, що нова система почне працювати у тестовому режимі з жовтня цього року. Видавати візи за новими правилам спершу будуть у консульствах країн ЄС в Північній Африці, а згодом і в інших регіонах. На думку єврочиновників, нова система дозволить "з абсолютною точністю" ідентифікувати осіб, які отримають візу. Водночас проект рекомендацій ЄС передбачає, що дітям до 12 років не потрібно буде надавати відбитки пальців. Для набуття чинності документ також повинна схвалити Рада ЄС.